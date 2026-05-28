information fournie par Boursorama avec AFP • 28/05/2026 à 16:38

Etats-Unis: les ventes de maisons neuves flanchent en avril

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les ventes de maisons neuves ont nettement flanché en avril aux Etats-Unis, selon des données publiées jeudi, loin de la relance espérée par la Maison Blanche sur fond de renchérissement du crédit immobilier.

Le mois dernier, 622.000 nouveaux logements ont été vendus en rythme annualisé — c'est-à-dire en projetant le rythme observé pendant le mois sur l'année entière.

Cela représente un recul de plus de 6% par rapport à mars et de 11,3% sur un an.

Les marchés financiers s'attendaient à un bien meilleur résultat, autour de 670.000 ventes, selon le consensus publié par Trading Economics.

Cette publication intervient dans un contexte de remontée des coûts d'emprunt, qui reflète l'accélération de l'inflation.

Les prêts à 30 ans, les plus populaires au États-Unis, sont désormais assortis d'un taux moyen de 6,51%, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac actualisées le 21 mai.

Ils étaient passés sous la barre symbolique des 6% le 26 février, juste avant le déclenchement par les Etats-Unis et Israël d'une guerre contre l'Iran qui bouleverse l'économie mondiale.