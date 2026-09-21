Wall Street ouvre en hausse, veut croire à la diplomatie

Un opérateur à la Bourse de New York le 26 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en progression lundi, poussée par le repli des cours du pétrole et les espoirs d'un apaisement du conflit au Moyen-Orient au début d'une semaine marquée par d'importants rendez-vous diplomatiques.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones gagnait 0,20%, l'indice Nasdaq avançait de 1,23% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,67%.

Les prix de l'or noir sont en baisse d'environ 3% et entraînent dans leur sillage les taux obligataires. Le rendement des emprunts de l’État américain à dix ans évoluait autour de 4,97% contre 5% à la clôture vendredi.

"Cela constitue des facteurs positifs en ce début de journée", remarque auprès de l'AFP Art Hogan, analyste pour le gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

Selon lui, le mouvement est une fois de plus porté par l'espoir que les exportations saoudiennes se maintiennent malgré les attaques ayant conduit à une mise à l'arrêt de l'oléoduc Est-Ouest, qui permet à Ryad de contourner le stratégique détroit d'Ormuz.

S'y ajoutent désormais les perspectives de discussions entre les parties prenantes de la guerre au Moyen-Orient.

Donald Trump a déclaré dimanche qu'il serait probablement ouvert à l'idée de rencontrer le dirigeant iranien, Massoud Pezeshkian à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, selon des propos rapportés par un journaliste de Fox News. Cette grande messe annuelle débutera mardi.

Le président américain accueillera aussi plus tard dans la semaine son homologue chinois Xi Jinping. Ce voyage est convenu depuis des mois et devrait permettre aux deux dirigeants d'aborder toute une volée de sujets.

Certains acteurs de marché "pensent également que les Chinois pourraient être en mesure de faire pression sur l'Iran pour le pays mette un frein aux attaques régionales, ce qui pourrait se concrétiser lors de la rencontre entre Xi Jinping et le président Trump", relève Art Hogan.

Pékin est un partenaire économique majeur de Téhéran, à qui il achète de larges quantités d'or noir, et s'est dit prêt plus tôt dans le mois à défendre les "intérêts légitimes" de l'Iran.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a décrit dimanche comme "très réussie" une réunion de préparation du sommet avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

Côté entreprises, Paramount Skydance (+10,67%)et Warner Bros Discovery (+9,24%) bondissaient après la publication d'un article du Wall Street Journal évoquant la possibilité d'un accord pour mettre fin à un recours en justice bloquant la fusion entre les deux géants des médias et du divertissement.

Novo, le nouveau nom du laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk, chutait de 7,55% à 39,98 dollars après avoir partagé des objectifs à long terme qui ont peiné à convaincre les investisseurs.

Le fabricant finlandais d'anneaux connectés Oura a indiqué vouloir lever jusqu'à 2,2 milliards de dollars pour sa future introduction en Bourse, soit une valorisation totale qui pourrait s'élever à 14 milliards, selon un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC).

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