Nouvelle baisse trimestrielle du taux de chômage au Brésil

Le taux de chômage au Brésil a poursuivi sa baisse, atteignant son plus bas niveau sur le trimestre achevé en juillet, une bonne nouvelle pour le président Lula qui briguera la réélection en octobre.

Le président brésilien Lula da Silva, à Brasilia, en mai 2024 ( AFP / EVARISTO SA )

La plus grande économie d'Amérique latine a enregistré un taux de chômage de 5,3% sur la période allant de mai à juillet, au plus bas pour ce trimestre depuis que l'Institut IBGE a adopté la méthode de calcul actuelle, en 2012.

Ce taux baisse continuellement depuis le trimestre achevé en mars, quand il s'élevait à 6,1%.

À titre de comparaison, il s'élevait à 5,6% sur la période mai-juillet 2025.

La population ayant un emploi au Brésil a ainsi atteint un record depuis 2012, avec 103,3 millions de travailleurs dans un pays de 213 millions d'habitants.

La part du secteur informel demeure toutefois très élevée, à 37,5%.

Ces données ont été publiées à moins de deux mois de l'élection présidentielle, lors de laquelle Luiz Inacio Lula da Silva affrontera le sénateur Flávio Bolsonaro.

Dans les derniers sondages, le président actuel de gauche est crédité d'un léger avantage sur le fils de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.