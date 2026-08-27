Football: L'Arabie saoudite soutient Infantino malgré les retombées du projet d’investissement avorté de la Fifa

Le président français Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane assistent à la cérémonie de clôture de la Coupe du monde d'e-sport à Paris

L'Arabie saoudite, pays hôte de la Coupe ‌du monde masculine de 2034, a apporté jeudi son soutien au président de la Fifa, Gianni Infantino, ​alors que ce dernier continue de faire l'objet de critiques suite à l'échec de son projet controversé de vente d'une participation dans la Coupe du monde.

Dans un communiqué, la Fédération saoudienne de football (Saff) a ​salué la reconnaissance par la Fifa de ses erreurs, ses excuses ainsi que la décision d'abandonner le projet Fifa Forward Enterprise (FFE), tout ​en appelant à un dialogue direct entre les différentes ⁠parties prenantes du football afin de rétablir l'unité.

"À ce stade, la Saff soutient les efforts ‌continus du président de la Fifa, Gianni Infantino, et de la direction de la Fifa pour rétablir l'unité au sein de la famille du football et continuer ​à développer ce sport dans l'intérêt ‌de tous", a déclaré la fédération sur son site internet.

Le soutien de ⁠l’Arabie saoudite revêt une importance particulière compte tenu de son rôle croissant dans le football mondial.

Le Fonds public d'investissement saoudien (Pif) s'est associé à la Fifa pour la Coupe du monde des clubs 2025 ⁠et a également été ‌un soutien officiel en Amérique du Nord et en Asie lors de la Coupe ⁠du monde de cette année, illustrant les liens croissants entre l'Arabie saoudite et l'instance dirigeante du ‌football mondial.

"Les trois dernières éditions de la Coupe du monde de la Fifa ont ⁠démontré ce que le football peut accomplir lorsque sa famille mondiale travaille ⁠main dans la main", a ‌déclaré la fédération.

"La contribution du président de la Fifa au développement de ce sport à l'échelle mondiale ​depuis près d'une décennie mérite également d'être saluée."

PRESSION ‌CROISSANTE SUR INFANTINO

Gianni Infantino, qui briguera un nouveau mandat en mars 2027, est critiqué depuis qu'il a présenté un projet désormais ​abandonné visant à céder 20% d'une entité commerciale détenant les droits des compétitions de la Fifa. Plusieurs pays ont depuis retiré leur soutien à sa candidature.

Le dirigeant helvético-italien est également sous ⁠la pression de trois confédérations, dont l'UEFA, la Confédération asiatique de football (AFC) et la Concacaf, qui demandent sa démission.

Les instances régionales ont évoqué un possible vote de défiance contre Gianni Infantino, alors que l’opposition à sa candidature se renforce.

Gianni Infantino, qui conserve le soutien des confédérations africaine et sud-américaine, a cherché à contourner les confédérations pour s'adresser directement à leurs membres.

(Reportage Karan Prashant Saxena, version française Elena Smirnova, ​édité par Benoit Van Overstraeten)