Wall Street ouvre en hausse prudente après la première session de négociations USA-Iran

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations lundi, les investisseurs se montrant prudents quant aux négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les cours du pétrole reculent.

Dans les premiers échanges, au terme d'un long week-end après un jour férié vendredi, l'indice Dow Jones .DJI gagne 152,24 points, soit 0,30%, à 51.716,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 9,10 points, soit 0,12% à 7.509,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC perd 0,13%, soit 34,64 points, à 26,483.29.

La semaine s'amorce avec des signaux optimistes sur le plan géopolitique, la première session de négociations entre Washington et Téhéran s'étant achevée lundi en Suisse, tandis qu'une seconde devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine.

Les médiateurs ont déclaré que les États-Unis et l'Iran avaient accompli des "progrès encourageants" mais les investisseurs se montrent prudents, évaluant les répercussions pour les marchés.

"Alors que les marchés ont fait preuve de résilience ces dernières semaines dans l’espoir que le conflit au Moyen-Orient puisse être résolu et que nous ne soyons pas confrontés à un environnement inflationniste élevé et persistant, ce conflit reste d’actualité, ce qui signifie que les investisseurs ne se lancent pas dans une véritable prise de risque", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Dans le même temps, les cours du pétrole amplifient leurs pertes. Le Brent LCOc1 recule de 3,1% à 78,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 2,34% à 74,81 dollars.

Aux valeurs, Abbvie ABBV.N grimpe de 4,5% après avoir annoncé lundi le rachat de la société de biotechnologie Apogee Therapeutics APGE.O , une entreprise spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies inflammatoires, pour 10,9 milliards de dollars (9,52 milliards d'euros) et dont l'action s'envole de 46,8%.

Le secteur des semi-conducteurs enregistre des gains, alors que Micron Technology MU.O (+3,9%) doit publier ses résultats trimestriels mercredi, tandis que Sandisk et Intel gagnent respectivement 3,8% et 2,4%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42R0O3

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|