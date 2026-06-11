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Wall Street ouvre en hausse, profite d'un nouveau rebond de la tech
information fournie par AFP 11/06/2026 à 15:37

Wall Street, à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Wall Street, à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, malgré un regain de tensions au Moyen-Orient, les indices étant soutenus par un rebond des valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 0,56%, l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,40% tandis que le Dow Jones progressait de 0,49%.

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