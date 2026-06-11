Affaire Lyhanna: Bardella estime que Darmanin aurait dû présenter sa démission

Le chef du Rassemblement national Jordan Bardella s'exprime lors d'une conférence de presse à Bruxelles le 11 juin 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le chef du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé jeudi que le ministre de la Justice Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission à la suite de la tragédie de la jeune Lyhanna.

"L'affaire est d'une particulière gravité et, au regard de ce contexte, le chef de l'administration, c'est-à-dire le ministre de la Justice, aurait, à mon sens, dû par honneur présenter sa démission au président de la République", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

"L'Etat a très largement été défaillant", a jugé le président du RN. En présentant sa démission, Gérald Darmanin aurait pu "reconnaître la faute de l'administration dans cette affaire, ce qui ne veut pas dire reconnaître sa responsabilité personnelle".

Et si le ministre de la Justice avait présenté sa démission, "libre au président de la République de l'accepter ou de la refuser", a indiqué Jordan Bardella.

Marine Le Pen n'avait quant à elle pas réclamé la démission de Gérald Darmanin.

"On ne peut pas faire des appels à la démission en permanence. Et il va être remplacé par qui? (...) C'est à la tête de l'État qu'il faut surtout changer les choses", avait-elle réagi à l'Assemblée nationale, mardi.

Jordan Bardella a en outre plaidé jeudi pour la "perpétuité réelle" pour les prédateurs sexuels.

"A partir du moment où un prédateur sexuel est mis hors d'état de nuire et mis derrière les barreaux, il ne devrait plus pouvoir sortir de prison", a-t-il estimé.