Allemagne : le rabais fiscal sur les carburants profite aux automobilistes, malgré une remontée des prix

Un tableau d'affichage des prix dans une station d'essence à Berlin le 1er octobre 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les automobilistes allemands ont profité jeudi d'un coup de pouce fiscal à la pompe destiné à atténuer l'envolée des prix liée au conflit au Moyen-Orient, même si les pétroliers en ont partiellement réduit l'effet en augmentant leurs prix à midi.

Le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz s'est accordé en septembre sur une réduction de la taxe sur l'énergie pour l'essence et le gazole de 14 centimes par litre, applicable du 1er octobre à fin 2026. TVA comprise, la baisse atteint 17 centimes par litre.

"En moyenne, les consommateurs paient aujourd'hui, vers 12h15 (heure locale), entre 14 et 15 centimes de moins qu'hier, selon le type de carburant", a indiqué à l'AFP l'association automobile allemande (ADAC).

Mais en Allemagne, les prix dans les stations-service peuvent augmenter une fois par jour, à 12h00.

"Les compagnies pétrolières profitent comme à l'accoutumée de la possibilité de procéder à des ajustements de prix à midi pour appliquer des majorations significatives, mais les tarifs restent inférieurs à ceux du même créneau horaire hier", a expliqué l'ADAC.

Les prix à la pompe ont flambé en Europe depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, passage clé pour les hydrocarbures, à la suite de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran fin février.

Venue faire son plein dans une station-service à Francfort, Andrea Höcker, 33 ans, responsable des relations publiques dans une entreprise, ne voit toutefois dans le présent rabais qu'un "cautère sur une jambe de bois".

"Sur la durée, on ne peut pas résoudre le problème comme ça", a-t-elle estimé auprès de l'AFP.

Reste à savoir si la baisse de cette taxe sera durablement et intégralement répercutée aux consommateurs.

Lors d'un précédent dispositif mis en place au printemps, les compagnies pétrolières avaient conservé environ 200 millions d'euros sur les 1,6 milliard d'euros d'aides versées par le gouvernement, selon la Commission des monopoles, l'autorité chargée de la concurrence.

L'ADAC a averti jeudi que ces baisses de prix ne devraient pas être compensées ultérieurement par des hausses, jugeant "déterminant que l'allègement fiscal complet parvienne aux consommateurs".

Si la remise est répercutée à 100%, elle "n'a pas d'incidence directe sur le chiffre d'affaires des compagnies pétrolières", a estimé auprès de l'AFP l'Auto Club Europa (ACE).

Plusieurs économistes ont par ailleurs critiqué cette mesure jugée mal ciblée. "La remise sur les carburants conduit à une redistribution au profit des gros rouleurs possédant de grands véhicules", a expliqué Clemens Fuest, président de l'institut Ifo, dans le quotidien Augsburger Allgemeine.