Ukraine: un pont de Kiev et un institut nucléaire frappés par des drones russes

Un policier ukrainien inspecte des débris près d'un bâtiment endommagé par une frappe de drone russe à Kiev, le 1er octobre 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Des drones russes ont frappé jeudi un pont majeur à Kiev et l'agence nucléaire ukrainienne a révélé qu'un autre engin avait frappé la veille un institut de recherche atomique sans toucher le réacteur qui s'y trouve.

Il s'agit de la première attaque importante rapportée par les autorités sur l'un des principaux ponts de la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022.

Après cette frappe, le pont a été fermé pendant environ 1H30 avant d’être rouvert. Ce viaduc est l'un des deux ouvrages de Kiev empruntés par le métro. La capitale ukrainienne et son réseau de transport s’étendent de part et d’autre du Dniepr.

"Selon les résultats préliminaires de l’inspection, les spécialistes (...) n’ont relevé aucun dommage critique à la structure", a indiqué l’administration municipale de la capitale, précisant que les inspections de la ligne de métro se poursuivaient.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent une explosion secouant le tablier d'un pont près d'un pylône soutenant les câbles de la structure.

Le même jour, un drone russe a touché une école de Kiev sans faire de blessés, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ces bombardements interviennent alors que la Russie accentue, ses derniers jours, ses attaques meurtrières contre des infrastructures civiles, notamment logistiques et de communication, à Kiev et dans ses environs.

Réacteur désactivé

Mercredi, un drone russe a également frappé l'enceinte d'un institut de recherche nucléaire de la capitale accueillant un petit réacteur de l'époque soviétique, sans l'endommager, a indiqué jeudi l'administration d'Etat pour la régulation nucléaire.

Le réacteur était l'arrêt depuis le début de l'invasion russe en février 2022, et l'uranium en avait été retiré, a précisé l'administration. Des opérations de maintenance de ses systèmes des sûreté sont toutefois toujours pratiquées.

Depuis le début de l'invasion russe en 2022, Kiev redoute des attaques contre ses ponts, infrastructures essentielles à la logistique de la capitale.

Des policiers ukrainiens inspectent les débris d'un drone russe après une frappe à Kiev le 30 septembre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

La dernière frappe de ce type sur la capitale remonte à octobre 2022, lorsqu'un missile russe avait touché une passerelle piétonne du centre-ville.

L'usage par la Russie de drones à réaction équipés d'une ogive conçue pour détruire des structures en acier a été pointé mercredi par Serguiï Beskrestnov, conseiller de la présidence ukrainienne.

"Aujourd'hui, l'ennemi a utilisé pour la première fois une ogive spéciale à charge creuse sur un drone à réaction", a-t-il remarqué mercredi sur les réseaux sociaux.

Ce type d'ogive concentre l'effet de l'explosion vers l'avant afin de percer et découper la cible. "Je pense que l'ennemi prévoit d'attaquer d'importantes lignes de transport d'électricité à haute tension", ajoutait-il.

Déficit budgétaire

Sur le plan financier, l’Ukraine, qui lutte contre l’invasion russe depuis plus de quatre ans et demi, doit encore combler un déficit de 20 milliards de dollars dans son budget de défense cette année.

Bruxelles a néanmoins assuré jeudi avoir "identifié les moyens" de débloquer des financements européens pour couvrir ce manque.

Sur le terrain, le front, largement figé depuis des mois, a toutefois évolué ces dernières semaines dans certains secteurs de la région orientale de Donetsk, où Kiev a repris l’initiative.

Selon une analyse de l’AFP fondée sur les données de l’Institute for the Study of War (ISW), la contre-offensive "Vivaldi", lancée le mois dernier par l'armée ukrainienne, leur a permis aux forces de reconquérir 172 km² dans les environs des villes garnisons de Kramatorsk et Lyman.

Mercredi, plusieurs sites ont été visés à Kiev et dans sa région. Selon l’Ukraine, ces attaques marquent le lancement d’une nouvelle campagne contre son réseau énergétique.

Le fournisseur d'énergie ukrainien Ukrenergo a appelé jeudi les consommateurs à limiter leur consommation d'électricité au lendemain de ces frappes qui ont causé des coupures de courant dans cinq régions.

Les températures ont baissé dans plusieurs régions du pays jeudi, les services météorologiques ukrainiens ayant annoncé la veille les premières gelées nocturnes de l'automne. Avec cette chute des températures, "la consommation d'électricité a augmenté", a indiqué Ukrenergo.

La récente multiplication des bombardements fait craindre un nouvel hiver très éprouvant en Ukraine, avec des coupures d'électricité, de chauffage et d'eau — voire une absence totale de ces services.

L'hiver dernier, des centaines de milliers de personnes, notamment à Kiev, ont été privées d'électricité et de chauffage, parfois pendant des semaines, par des températures s'abaissant jusqu'à -20 °C.