Wall Street ouvre en hausse, portée par la vitalité des banques

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs prenant connaissance d'une salve de données, tandis que les résultats des principales banques suscitent l'optimisme.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 35,27 points, soit 0,07%, à 52.543,54 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,37% à 7.571,87 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,58%, soit 152,15 points, à 26.259,15 points.

Les chiffres encourageants des grandes banques américaines, pour la deuxième journée consécutive, contribuent à rassurer les investisseurs, en laissant présager une saison de résultats sous de bons auspices.

"Les grandes banques continuent de démontrer la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises américaines. La bonne santé des banques est généralement un signal positif pour l’économie dans son ensemble, et le ton de cette saison des résultats, qui bat actuellement son plein, est positif", a déclaré Charlie Anderson, vice-président senior chez UBS Wealth Management.

En parallèle, les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont baissé de façon inattendue sur un mois en juin, montrent les données publiées mercredi par département du Travail.

L'activité manufacturière dans la région de New York a par ailleurs progressé plus que prévu en juillet, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale, son indice "Empire State" passant à +15,6 après ​​+5,7​​​ en juin.

Tandis que les données sur l'inflation américaine publiées mardi ont également montré que les prix à la consommation avaient ralenti plus que prévu en juin, la situation au Moyen-Orient et les cours pétroliers restent toutefois surveillés de près par les marchés.

Les États-Unis ont lancé mercredi une nouvelle vague de frappes contre l'Iran après avoir réinstauré un blocus naval des ports iraniens, ce qui contribue à maintenir le baril de Brent au-dessus des 85 dollars.

Aux valeurs, le groupe de services de paiement en ligne PayPal PYPL.O bondit de 15,5% au gré de l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars émise par Stripe et Advent International.

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N gagne 6,5% à la suite de la publication de ses résultats.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43H0O9

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|