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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:07

(Actualisé avec Blackrock, IBM, J&J, PNC Financial, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI (+0,01%), et en hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* PAYPAL PYPL.O - La spécialiste américain des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont présenté une offre conjointe visant à acquérir PayPal au prix de 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'entreprise de services de paiement en ligne à plus de 53 milliards de dollars, ont indiqué deux sources au fait du dossier.

L'action PayPal grimpe de plus de 18% en avant-Bourse.

* BLACKROCK BLK.N a fait état mercredi d'un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux estimations, grâce à un rallye boursier qui a fait grimper la valeur des actifs de ses clients et à un afflux massif de capitaux vers ses fonds négociés en Bourse (ETF).

L'action prend 3% en avant-Bourse.

* SK HYNIX SKHY.O - L'action cotée aux États-Unis du fabricant de puces mémoire recule de 5,8% à 182,69 dollars en avant-Bourse, alors que le titre listé à Séoul a bondi de près de 13% mercredi dans le sillage de la hausse des valeurs technologiques américaines après des données sur l'inflation aux États-Unis inférieurs aux prévisions.

Barclays a initié la couverture des American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix, récemment cotés, avec une recommandation "surpondérer" et un objectif de cours fixé à 330 dollars, soit plus de 70% au-dessus du dernier cours de clôture.

* IBM IBM.N grappille 0,7% en avant-Bourse après avoir chuté de plus de 25% la veille, pénalisée par des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre jugées décevantes.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice dépassant les attentes pour son deuxième trimestre, grâce notamment à son médicament immunologique Tremfya et à l'anticancéreux Darzalex, qui a compensé l'érosion des ventes des produits plus anciens et la baisse des ventes des pompes cardiaques acquises lors du rachat d'Abiomed en 2022.

L'action recule toutefois de 2,3% en avant-Bourse.

* PNC FINANCIAL PNC.N - La banque américaine a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel record, soutenu par une forte activité sur les marchés financiers et par son acquisition du groupe régional FirstBank.

* ELEVANCE HEALTH ELV.N a revu mercredi à la hausse sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations avec ses résultats du deuxième trimestre.

* INTEL INTC.O a choisi de recourir à une machine haut de gamme d'ASML ASML.AS pour fabriquer certains de ses processeurs phares Panther Lake destinés aux ordinateurs portables, a annoncé le groupe néerlandais.

* MORGAN STANLEY MS.N doit publier ses résultats à la mi-journée.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)

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BLACKROCK
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ELEVANCE HEALTH
429,850 USD NYSE +1,09%
IBM
217,070 USD NYSE -25,24%
INTEL
107,7600 USD NASDAQ +4,50%
JOHNSON&JOHNSON
253,850 USD NYSE -1,59%
MORGAN STANLEY
228,160 USD NYSE +3,17%
NASDAQ Composite
26 107,01 Pts Index Ex +0,90%
PAYPAL HOLDINGS
47,3700 USD NASDAQ -0,59%
PNC FINL SER
251,745 USD NYSE -0,44%
S&P 500 INDEX
7 543,59 Pts CBOE +0,38%
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