Wall Street ouvre en hausse, portée par des espoirs au Moyen-Orient

(Bien lire qu'Estée Lauder monte de 11,62% et non plonge)

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les négociations pour le Moyen-Orient suscitant des espoirs, tandis que Kevin Warsh doit prêter serment en tant que président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans quelques heures.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 349,79 points, soit 0,70%, à 50.635,45 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,44% à 7.478,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,40%, soit 105,32 points, à 26.398,42 points.

En amont d'un week-end prolongé - la Bourse de New York étant fermée lundi en raison du Memorial Day -, les investisseurs se veulent optimistes quant aux pourparlers en cours pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, bien que des différends semblent persister.

Les médias iraniens ont rapporté vendredi que l'Iran et le Pakistan s'entretenaient concernant les dernières propositions visant à mettre fin à la guerre déclenchée fin février par les frappes israélo-américaines, bien que Téhéran et Washington soient toujours en désaccord sur le stock d'uranium iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz.

"Même si des divergences majeures entre les États-Unis et l'Iran doivent encore être résolues pour mettre fin à la guerre, la poursuite des pourparlers de paix reste un facteur favorable pour les investisseurs", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

La perspective d'avancées diplomatiques se voit renforcée par l'envoi d'une équipe qatarie de négociateurs à Téhéran en coordination avec Washington afin de contribuer à la conclusion d'un accord, rapporte une source à Reuters, tandis que le chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur, est en route pour l'Iran, selon une source diplomatique pakistanaise.

Un peu plus tard dans la journée, à 15h00 GMT (17h00 heure de Paris), Kevin Warsh prêtera serment en tant que 11e président de la Réserve fédérale américaine (Fed) à la Maison blanche, succédant à Jerome Powell, un moment charnière pour la politique monétaire et l'économie américaine.

"Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, est un ardent partisan de la réduction du bilan de la Fed. Ce discours signale que les discussions à ce sujet s’annoncent vives", écrit Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO BHF, dans une note.

Aux valeurs, Estée Lauder EL.N grimpe de 11,62%, le fabricant de cosmétiques américain et le groupe espagnol Puig

PUIGb.MC (-14,12%) ayant mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Take-Two Interactive TTWO.O recule de 1,93%, alors que le développeur et éditeur de jeux vidéo a confirmé la date de lancement du 19 novembre pour son très attendu "Grand Theft Auto VI".

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41Z0QN

(Rédigé par Coralie Lamarque)