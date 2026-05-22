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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 13:38

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme et secteur de l'informatique quantique)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* ESTEE LAUDER EL.N grimpe de près de 10% dans les échanges en avant-Bourse après que le fabricant de cosmétiques et le groupe espagnol Puig PUIGb.MC ont mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

* WORKDAY WDAY.O - Le fournisseur de logiciels de ressources humaines bondit de 9% en avant-Bourse, après avoir dépassé les prévisions en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, des résultats qui dissipent dans une certaine mesure les craintes concernant l'impact de l'IA sur le secteur.

* INFORMATIQUE QUANTIQUE - Les valeurs du secteur, y compris IBM IBM.N sont en hausse vendredi en avant-Bourse, et devraient donc poursuivre les gains de la veille, alors que l'administration américaine a annoncé son intention d'accorder des subventions à quelques entreprises en échange de participations dans certaines d'entre elles.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O collabore avec des partenaires taïwanais pour augmenter sa capacité de production, alors qu'une demande plus forte que prévu met le marché mondial des processeurs sous pression, a déclaré vendredi sa directrice générale, Lisa Su.

* AAPL.O a demandé jeudi à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer un jugement rendu par une juridiction inférieure qui avait déclaré le fabricant de l'iPhone coupable d'avoir perçu des commissions sur certains achats effectués par les clients de son App Store auprès de fournisseurs tiers.

Ce recours marque une nouvelle étape dans la bataille juridique qui oppose depuis plusieurs années Apple à Epic Games, le développeur du jeu vidéo "Fortnite", qui a intenté un procès contre Apple en 2020 afin d'assouplir le contrôle exercé par la société sur les transactions effectuées dans les applications utilisant son système d'exploitation iOS.

* CITIGROUP C.N prévoit de consacrer une part importante de ses recrutements mondiaux dans le domaine de la gestion de fortune à l'Asie, où sa banque privée connaît une croissance plus rapide et affiche une productivité plus élevée que dans les autres régions, a déclaré Andy Sieg, responsable mondial de la gestion de fortune du groupe américain.

* FEDEX FDX.N - La société polonaise de consignes à colis InPost INPST.AS a annoncé vendredi que l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros émanant d'un consortium composé de FedEx, d'Advent International et d'autres investisseurs serait valable du 26 mai au 27 juillet.

* TAKE-TWO INTERACTIVE TTWO.O avance de 4,3% en avant-Bourse, la société de jeux vidéo ayant confirmé la date de lancement du 19 novembre pour son très attendu "Grand Theft Auto VI".

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
449,5900 USD NASDAQ +0,45%
APPLE
304,9900 USD NASDAQ +0,91%
CITIGROUP
125,170 USD NYSE +0,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 285,66 Pts Index Ex +0,55%
ESTEE LAUDER RG-A
78,760 USD NYSE +0,73%
FEDEX
389,050 USD NYSE +0,58%
IBM
252,960 USD NYSE +12,46%
INPOST
15,3600 EUR Euronext Amsterdam +0,39%
NASDAQ Composite
26 293,10 Pts Index Ex +0,09%
PUIG BRANDS B
15,0300 EUR Sibe -14,80%
S&P 500 INDEX
7 445,72 Pts CBOE +0,17%
TAKE-TWO INTERACTIVE
238,0800 USD NASDAQ +0,62%
WORKDAY-A
121,8500 USD NASDAQ -3,76%
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