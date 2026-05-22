Wall Street ouvre en hausse, mise sur un accord entre Washington et Téhéran

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, toujours portée par les espoirs de progrès diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran, sur fond de solidité de certains poids lourds de la tech.

Vers 14H15 GMT, le Dow Jones gagnait 0,54%, au lendemain d'un record en clôture. L'indice Nasdaq prenait 0,30% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,40%.

"Le marché semble actuellement inarrêtable et s'apprête à enregistrer sa huitième semaine consécutive de hausse", remarque Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Il a surmonté les craintes liées à la guerre en Iran avec une aisance déconcertante en s'appuyant sur la croissance des bénéfices au premier trimestre" et "le rôle moteur des valeurs de très grande capitalisation", poursuit l'analyste.

Les investisseurs veulent aussi croire en une issue positive au Moyen-Orient, alors que les Etats-Unis ont exprimé jeudi leur espoir que les efforts diplomatiques permettent de progresser vers un accord avec Téhéran.

Selon l'agence de presse iranienne Isna et d'autres médias, le puissant chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est attendu en Iran afin de "poursuivre les discussions avec les responsables iraniens". Le Pakistan n'a pas confirmé l'envoi d'un émissaire.

Cette tendance à la hausse s'explique également par "la conviction que les États-Unis sont moins sensibles à l'impact de la hausse des prix du pétrole" que d'autres pays, explique à l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Les prix du brut grimpent vendredi, le marché craignant une pénurie d'offre alors que le détroit d'Ormuz reste pour le moment bloqué par l'Iran.

Près d'un cinquième du pétrole mondial transite en temps normal par ce passage stratégique.

Le secteur technologique est aussi "un moteur du marché", note Sam Stovall. Vendredi, Microsoft prenait 0,60%, Meta (Facebook, Instagram) gagnait 0,55%, Tesla avançait de 0,84%, et Apple de 1,01%.

Le géant des puces Nvidia (-0,80%) poursuivait toutefois son repli après la publication mercredi de ses résultats trimestriels. Le groupe a fait mieux qu'attendu, mais il pâtit notamment d'inquiétudes sur la concurrence au sein du secteur.

Côté macroéconomique, les acteurs du marché garderont un oeil vendredi sur la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, vendredi à la Maison Blanche.

Le nouveau banquier central devra prouver son indépendance à l'égard du président américain Donald Trump dans un contexte économique qui se tend.

Au tableau des valeurs, le géant des cosmétiques Estée Lauder (+10,63% à 87,30 dollars) s'envolait après que le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig a indiqué que les discussions en vue d'une possible fusion avaient "pris fin", sans avoir "abouti à un accord".

La chaîne de cinémas à écrans géants IMAX (+15,97% à 39,29 dollars) était en orbite, poussée par des informations de presse selon lesquelles le groupe aurait mené des discussions préliminaires avec des candidats pour un potentiel rachat.

Le groupe pharmaceutique Merck (+4,90% à 121,56 dollars) était recherché après avoir reçu un avis favorable de l'Union européenne concernant un de ses traitements contre le cancer de la vessie.

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