Wall Street ouvre en hausse, optimisme quant aux négociations commerciales
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:50

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des grandes entreprises technologiques et une baisse largement attendue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 316,26 points, soit 0,67%, à 47.523,38 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,94% à 6.855,54 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,46%, soit 339,14 points, à 23.544,00 points.

Ce lundi, les regards se tournent vers le front commercial. Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud, après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

Un accord commercial entre les deux puissances pourrait suspendre la hausse des droits de douane américains contre Pékin, ainsi que les contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ont déclaré des responsables américains.

"La tournée asiatique de Donald Trump occupe le centre de l'attention cette semaine, les marchés mondiaux étant focalisés sur sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping jeudi", estime Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Par ailleurs, les investisseurs se préparent pour la période la plus intense de la saison des résultats, avec les géants Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms qui doivent tous publier leurs résultats cette semaine.

Aux valeurs, Keurig Dr Pepper KDP.O avance d'environ 6% après avoir relevé lundi ses prévisions de ventes annuelles et déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars pour financer son rachat du géant néerlandais du café JDE Peet's.

Les titres des sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares chutent en raison de l'éventuel accord commercial entre les Etats-unis et la Chine qui suspendrait les contrôles chinois sur les exportations de terres rares.

Critical Metals CRML.O recule de 18,1% et Niocorp Developments NB.O cède 14,1%. MP Materials MP.N abandonne 7,2%, USA Rare Earth USAR.O perd 12,6%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3W80IR

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CRML
12,3560 USD NASDAQ -17,79%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 451,66 Pts Index Ex +0,52%
KEURIG DR PEPPER
28,8150 USD NASDAQ +6,09%
MP MATERIALS RG-A
65,233 USD NYSE -7,88%
NASDAQ Composite
23 528,63 Pts Index Ex +1,40%
NIOCORP DEVEL
6,9699 USD NASDAQ -15,62%
S&P 500 INDEX
6 849,82 Pts CBOE +0,86%
USA BENCHMARK 10A
4,067 Rates +1,09%
USA RARE EARTH RG-A
20,3150 USD NASDAQ -13,81%
