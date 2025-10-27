Wall Street ouvre en hausse, optimisme quant aux négociations commerciales

Une femme marche dans Wall Street à New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des grandes entreprises technologiques et une baisse largement attendue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 316,26 points, soit 0,67%, à 47.523,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,94% à 6.855,54 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,46%, soit 339,14 points, à 23.544,00 points.

Ce lundi, les regards se tournent vers le front commercial. Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud, après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

Un accord commercial entre les deux puissances pourrait suspendre la hausse des droits de douane américains contre Pékin, ainsi que les contrôles chinois sur les exportations de terres rares, ont déclaré des responsables américains.

"La tournée asiatique de Donald Trump occupe le centre de l'attention cette semaine, les marchés mondiaux étant focalisés sur sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping jeudi", estime Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

Par ailleurs, les investisseurs se préparent pour la période la plus intense de la saison des résultats, avec les géants Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms qui doivent tous publier leurs résultats cette semaine.

Aux valeurs, Keurig Dr Pepper avance d'environ 6% après avoir relevé lundi ses prévisions de ventes annuelles et déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars pour financer son rachat du géant néerlandais du café JDE Peet's.

Les titres des sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares chutent en raison de l'éventuel accord commercial entre les Etats-unis et la Chine qui suspendrait les contrôles chinois sur les exportations de terres rares.

Critical Metals recule de 18,1% et Niocorp Developments cède 14,1%. MP Materials abandonne 7,2%, USA Rare Earth perd 12,6%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)