Wall Street ouvre en hausse, Nvidia rassure sur l'IA

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, rassurée par les résultats et prévisions de Nvidia NVDA.O alors que la crainte d'une bulle dans l'intelligence artificielle (IA) avait provoqué dans les dernières séances une aversion au risque.

Les investisseurs digèrent par ailleurs les chiffres contrastés de l'emploi américain pour le mois de septembre qui ont été publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 499,53 points, soit 1,08%, à 46.638,30 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 100,18 points, soit 1,51%, à 6.742,34 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 476,24 points, soit 2,11%, à 23.040,47 points.

Nvidia NVDA.O bondit de près de 4% après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces destinées à l'IA. Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a par ailleurs dit ne pas croire à une bulle dans l'IA, réaffirmant que l'entreprise dispose de 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

Les perspectives du groupe, leader de l'IA et première capitalisation boursière mondiale, alimentent l'enthousiasme des investisseurs, permettant notamment au secteur des nouvelles technologiques .SPLRCT de prendre 2,29% et celui des semi-conducteurs .SOX d'avancer de 2,84%.

Parallèlement, l'indice VIX .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, reflue de 17,24%, retombant sous la barre des 20 points.

Avant la séance de ce jeudi, les indices S&P 500 et Nasdaq avaient perdu depuis le début du mois respectivement 3% et près de 5%.

Les investisseurs ont par ailleurs pris note du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, dont la publication avait été retardée en raison du "shutdown" le plus long de l'histoire du pays. Ce rapport montre que la croissance de l'emploi a accéléré en septembre, mais que le taux de chômage a augmenté et que l'économie a perdu des emplois en août.

Le rapport montre également que la croissance du salaire moyen dans le secteur privé a ralenti à 0,2% en septembre, après +0,4% le mois précédent.

Ces données semblent indiquer que les conditions du marché du travail aux Etats-Unis sont restées moroses.

Dans le reste des valeurs du jour, Walmart WMT.N prend 3,28% après le relèvement par le distributeur de ses prévisions annuelles pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

Palo Alto Networks PANW.O recule de 1,26% après l'annonce par le groupe de cybersécurité de son intention d'acquérir Chronosphere, une entreprise de gestion et de surveillance du "cloud", pour 3,35 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3WW0SC

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)