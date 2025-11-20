 Aller au contenu principal
Zone euro: Stagnation de la confiance des consommateurs en novembre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 16:38

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.

La confiance des consommateurs de la zone euro n'a pas varié en novembre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -14,2 en novembre comme en octobre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre à -14,0.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

  • 16:45

    Comment voulez vous avoir confiance quand on vit dans un pays en déclin, avec des règlements souvent ubuesques de partout , dont les dirigeants font et disent n'importe quoi (genre les vat-en guerre)

