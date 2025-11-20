Zone euro: Stagnation de la confiance des consommateurs en novembre

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.

La confiance des consommateurs de la zone euro n'a pas varié en novembre, montre une estimation préliminaire publiée jeudi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro est ressorti à -14,2 en novembre comme en octobre, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre à -14,0.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)