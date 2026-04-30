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Wall Street ouvre en hausse, les résultats l'emportent sur la géopolitique
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 15:53

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les résultats des entreprises technologiques portant le moral du marché dans un contexte de craintes croissantes concernant la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 247,12 points, soit 0,51% à 49.108,93 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,43% à 7.166,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,61%, soit 149,53 points, à 24.822,77 points.

Les résultats des géants de la technologie sont plutôt bien accueillis, reléguant au second plan les craintes concernant le Moyen-Orient, qui ont poussé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans plus tôt dans la journée.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, progresse de plus de 6% dans les premiers échanges après un trimestre record pour sa division "cloud", tandis qu'Amazon AMZN.O gagne 2% après avoir dépassé les prévisions de ventes dans ce même domaine.

Meta META.O , qui a revu à la hausse sa prévision de dépenses d'investissement pour 2026, est en revanche pénalisé (-7,8%), Microsoft MSFT.O perd plus de 3%, sa division Azure n'ayant pas répondu aux attentes des investisseuurs.

Le contexte géopolitique reste tendu et pourrait entraîner une certaine volatilité, surtout après que le site Axios a rapporté que le président Donald Trump devrait examiner jeudi des projets de nouvelles frappes contre l'Iran, ce qui douche l'optimisme des investisseurs quant à une résolution diplomatique du conflit.

La guerre et son impact sur les prix, alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué, ont jeté une ombre persistante sus les perspectives économiques depuis le début du conflit, y compris mercredi, lorsque la Réserve fédérale (Fed) a maintenu ses taux inchangés tout en faisant part de ses inquiétudes croissantes concernant l'inflation.

Les données macroéconomiques publiées jeudi avant l'ouverture de la Bourse montrent que la croissance économique s'est accélérée aux Etats-Unis au premier trimestre, une tendance probablement temporaire, tandis que l'inflation PCE, très surveillée par la banque centrale, a progressé en mars avec la hausse des prix de l'essence.

Sur le reste des valeurs, Eli Lilly LLY.N , qui a revu a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, grimpe de 6%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41D18O

(Rédigé par Diana Mandiá)

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