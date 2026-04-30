(Actualisé avec Caterpillar, Eli Lilly, Carvana, Intel)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,67% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les échanges en avant-Bourse reflètent une nette divergence dans le sentiment des investisseurs après la publication, mercredi soir, des résultats de plusieurs géants américains de la technologie.

META META.O recule de 8% après revu à la hausse sa prévision de dépenses d'investissement pour 2026, confirmant sa volonté d'allouer des milliards de dollars au développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle (IA), tout en cherchant à réduire ses coûts avec un plan de licenciements.

MICROSOFT MSFT.O , qui a fait état d'une croissance modeste du chiffre d'affaires trimestriel de sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"), qui n'a pas répondu aux attentes des investisseurs, recule de 1,9% en avant-Bourse.

Le groupe a toutefois dit que le chiffre d'affaires de sa division Azure dépasserait les prévisions au quatrième trimestre, et a dévoilé son plan d'investissement pour 2026, d'un montant de 190 milliards de dollars, soit plus que prévu.

ALPHABET GOOGL.O grimpe de 6,6%, la maison mère de Google ayant fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, les dépenses des entreprises en matière d'IA ayant permis à sa division "cloud" d'enregistrer son meilleur trimestre en termes de croissance.

AMAZON AMZN.O , qui a fait état d'une croissance du chiffre d'affaires de son activité d'informatique dématérialisée ("cloud") au premier trimestre supérieure aux attentes, prend 1,9%.

APPLE AAPL.O doit publier ses résultats jeudi après la clôture de la Bourse de New York.

Toujours dans le domaine de la technologie, et plus précisément de l'IA, la start-up Anthropic envisage, selon l'agence Bloomberg, de lever des fonds dans le cadre d'un nouveau tour de table qui valoriserait le créateur de Claude à plus de 900 milliards de dollars.

* QUALCOMM QCOM.O a anticipé mercredi des résultats pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes, mais les commentaires de son directeur général, Cristiano Amon, concernant son activité dans le secteur des smartphones et les centres de données font grimper l'action de 10% dans les échanges en avant-Bourse.

* CATERPILLAR CAT.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre, portée par la forte demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction, faisant grimper son action de près de 5% avant la cloche.

* ELI LILLY LLY.N gagne 4% en pré-ouverture après avoir relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur la forte demande pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète, Zepbound et Mounjaro.

* FORD F.N a revu à la hausse mercredi sa prévision de bénéfice annuel de 500 millions de dollars, grâce notamment à d'importants remboursements de droits de douane, mais a souligné qu'il continuait à faire face à une hausse des coûts des matières premières.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action perd 2,8%.

* INTEL INTC.O progresse de 3% dans les échanges avant-Bourse, le président américain Donald Trump ayant souligné les récents gains du titre dans un message publié mercredi sur Truth Social.

* CARVANA CVNA.N - Le détaillant en ligne de voitures d'occasion a déclaré mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre portée par une demande soutenue, faisant grimper le titre de 9% dans les échanges avant-Bourse.

* MATTEL MAT.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une demande soutenue pour les jouets et à la croissance de son activité de divertissement.

* NVIDIA NVDA.O - La forte demande en matériel informatique destiné à l'IA en Chine a presque doublé le prix des serveurs B300 de Nvidia, qui s'élève désormais à environ 7 millions de yuans (1 million de dollars) chacun, selon des sources du secteur.

* PAYPAL PYPL.O a annoncé mercredi qu'il allait réorganiser ses activités en trois unités opérationnelles, dont une division distincte dédiée au service de paiement mobile Venmo, alors que son nouveau directeur général, Enrique Lores, s'attèle à recentrer ses efforts sur la croissance.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a fait état mercredi d'une progression inattendue de son chiffre d'affaires à périmètre constant au premier trimestre, les offres moins chères et la refonte du menu de la chaîne de burritos ayant attiré à nouveau les clients dans ses restaurants.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)