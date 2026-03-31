Wall Street ouvre en hausse, les investisseurs veulent croire à une accalmie au Moyen-Orient

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en hausse mardi, une information du Wall Street Journal ayant ravivé ​l'espoir d'un éventuel apaisement du conflit au Moyen-Orient, même si les indices devraient enregistrer de fortes baisses sur le mois.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones gagne 511,00 points, soit 1,13%, à 45.727,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse ​de 1,11% à 6.414,12 points.

Le Nasdaq ⁠Composite prend 1,32%, soit 275,04 points, à 21.069,68 points.

Selon un article du ‌Wall Street Journal, le président américain, Donald Trump, s'est dit disposé à stopper la campagne militaire en Iran même si le ​détroit d'Ormuz était toujours ‌largement fermé, une décision qui découlerait de la volonté ⁠de ne pas trop prolonger le conflit, qui dure déjà depuis plus d'un mois.

Cette information a dissipé quelque peu les inquiétudes des investisseurs, même si la ⁠volatilité persiste et ‌que le locataire de la Maison blanche s'est à nouveau ⁠montré peu conciliant mardi dans un message matinal sur ses réseaux sociaux.

"L'évolution ‌des marchés reflète ce que les traders souhaitent voir et entendre. ⁠Ils aimeraient entendre que cette situation sera résolue rapidement ⁠et résumée en une ‌seule phrase concise", observe Mark Malek, responsable des investissements chez Siebert Financial.

Les ​cours du pétrole ne faiblissent pas, et ‌le Brent grimpe de plus de 5% à 118,64 dollars dans l'après-midi.

La guerre a profondément secoué ​les marchés mondiaux, faisant resurgir le spectre de l'inflation, et devrait entraîner de fortes baisses mensuelles des indices américains.

Aux valeurs, Marvell Technology grimpe ⁠de 9,5% après un investissement de deux milliards de dollars (1,74 milliard d'euros) de la part de Nvidia.

McCormick plonge de 10% dans les premiers échanges, Unilever ayant annoncé mardi être en négociations avancées en vue de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d'épices américain.

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(Rédigé par Diana Mandiá)