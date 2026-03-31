Fuite des échanges Lavrov-Szijjarto : la Hongrie dénonce une "ingérence"

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto à Bruxelles le 16 mars 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a dénoncé mardi une "ingérence" étrangère dans la campagne pour les législatives en Hongrie, après la publication par des médias de conversations téléphoniques démontrant le soutien qu'il apporte à son homologue russe Sergueï Lavrov quand il siège à Bruxelles.

Évoquant un "très grand scandale", il a fustigé sur Facebook "l'interception de ses appels par des services secrets étrangers, qui les ont rendus publics", "dans l'intérêt de l'Ukraine", une semaine et demie avant les élections.

Mardi, un consortium de médias est-européens, composé de The Insider, VSquare et Delfi, a affirmé que M. Szijjarto, un proche du Premier ministre nationaliste prorusse Viktor Orban, avait fourni en "ligne directe" à Moscou "des informations stratégiques sur des questions cruciales".

"L'amitié de Szijjarto avec Lavrov n'a jamais été documentée auparavant avec des appels téléphoniques fuités démontrant toute l'étendue de leur complicité", selon le consortium.

Il cite un ancien ministre européen parlant d'une "taupe enthousiaste" dans l'Union européenne (UE), au sujet de son homologue hongrois.

"Je suis à votre service", aurait déclaré M. Szijjarto à Sergueï Lavrov.

Il aurait notamment promis de soutenir des démarches ayant visé à retirer de la liste noire européenne la sœur du milliardaire russe Alicher Ousmanov, un proche de Vladimir Poutine.

Mais aussi sollicité des interlocuteurs russes afin d'obtenir des arguments permettant de défendre, à Bruxelles, la levée de certaines sanctions.

"S'ils m'aidaient à identifier les effets directs et négatifs pour la Hongrie, je leur en serais très reconnaissant. Car si je pouvais montrer quelque chose de ce type, cela m'ouvrirait des possibilités totalement différentes", aurait dit M. Szijjarto.

Le Washington Post avait déjà révélé il y a une dizaine de jours que Peter Szijjarto échangeait régulièrement au téléphone avec Sergueï Lavrov à l'occasion des pauses pendant les réunions de l'UE et, selon Politico, la Hongrie est exclue des discussions sensibles en raison de cette proximité.

Ces éléments sont rendus publics à un moment où Viktor Orban brigue un cinquième mandat aux législatives du 12 avril et il bloque l'aide de l'UE à l'Ukraine par son veto.

La Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité Kaja Kallas "s'est entretenue plus tôt cette semaine" avec M. Szijjarto, "réitérant l'importance de la confidentialité des discussions à huis clos", a réagi mardi Anitta Hipper, une porte-parole de la Commission européenne.