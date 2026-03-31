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Etats-Unis: Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en mars, selon la Conference Board
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 18:19

Un client pousse son chariot alors que des logos de magasins sont affichés sur un mur du centre commercial de Lenasia, au sud de Johannesburg

Un client pousse son chariot alors que des logos de magasins sont affichés sur un mur du centre commercial de Lenasia, au sud de Johannesburg

La ​confiance des consommateurs aux Etats-Unis ​s'est améliorée ​contre toute ⁠attente en ‌mars, montre l'enquête mensuelle du ​Conference ‌Board ⁠publiée mardi.

L'indice de confiance calculé ⁠par ‌l'organisation patronale ⁠s'est ‌établi ⁠ce mois-ci à 91,8, ⁠contre ‌91,0 en ​février (révisé ‌de 91,2).

Le consensus des ​économistes interrogés ⁠par Reuters prévoyait un indice à 88.

(Rédigé par Diana ​Mandiá)

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1 commentaire

  • 18:39

    Ah, ils ont aussi des gars de l INSEE pour truquer les chiffres aux US?

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