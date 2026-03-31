Etats-Unis: Amélioration surprise de la confiance des consommateurs en mars, selon la Conference Board

Un client pousse son chariot alors que des logos de magasins sont affichés sur un mur du centre commercial de Lenasia, au sud de Johannesburg
La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée contre toute attente en mars, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 91,8, contre 91,0 en février (révisé de 91,2).
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 88.
(Rédigé par Diana Mandiá)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer