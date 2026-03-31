Atos Group finalise la vente de Bull

Logo de la société française de conseil en informatique Atos à Nantes

Atos Group a ‌annoncé mardi avoir finalisé la vente de ​Bull, son activité de calcul avancé, à l'État français pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 404 millions ​d'euros, incluant jusqu'à 104 millions d'euros de compléments de prix ​conditionnels.

La transaction fait suite ⁠à un accord signé le 31 juillet 2025, ‌dont le périmètre a été ajusté afin d'exclure zData, spécialiste du conseil et ​des solutions ‌Big Data.

L’activité cédée comprend le calcul haute ⁠performance et quantique, ainsi que des solutions de business computing et d’intelligence artificielle.

Bull emploie plus de ⁠3.000 personnes ‌et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ ⁠720 millions d’euros en 2025. Le groupe ‌dispose à Angers de la seule ⁠usine de supercalculateurs en Europe, fournissant des ⁠équipements destinés notamment ‌à la défense, à la recherche et à ​l’entraînement de modèles ‌d’intelligence artificielle.

"L’entrée de l’État au capital de Bull apporte à l’entreprise un ​actionnaire public de long terme, garant de la stabilité, de la continuité stratégique ⁠et de la préservation de compétences critiques au service d’une filière française et européenne d’excellence", a réagi de son côté le ministère français de l'Economie dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Blandine Hénault)