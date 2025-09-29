 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre en hausse, les investisseurs évaluent l'impact d'un "shutdown"
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 15:44

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, poursuivant les gains de vendredi, tandis que les investisseurs évaluent l'impact d'une éventuelle paralysie de l'Etat fédéral si aucun accord n'est trouvé pour éviter un "shutdown" dans les prochaines heures.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 113,14 points, soit 0,24%, à 46.360,43 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,38% à 46.360,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,57%, soit 127,79 points, à 22.611,86 points.

La Bourse de New York a ouvert la séance en hausse, poursuivant les gains enregistrés vendredi, lorsque la publication d'un taux d'inflation PCE conforme aux prévisions a maintenu l'espoir d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en octobre.

La semaine s'annonce toutefois potentiellement mouvementée, avec la menace d'une fermeture partielle de l'administration fédérale.

Le Congrès américain a jusqu'à mardi à minuit pour éviter une paralysie de l'Etat fédéral et le président américain Donald Trump tient lundi une réunion avec les chefs de file du Congrès à la Maison blanche, une ultime tentative visant à sortir de l'impasse.

"Je ne pense pas que la fermeture soit un scénario catastrophe", souligne toutefois Mel Casey, gestionnaire chez FBB Capital Partners, ajoutant que cette situation pourrait être l'occasion pour les républicains de faire adopter davantage de réductions des dépenses publiques.

Certains analystes ont toutefois averti qu'un arrêt des activités pourrait retarder la publication de données économiques clés, notamment le rapport sur l'emploi non agricole prévu vendredi, et assombrir les perspectives à un moment critique pour les marchés.

Plusieurs interventions de responsables de la Fed sont par ailleurs attendues lundi.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, l'une des responsables les plus strictes de la banque centrale en matière de politique monétaire, a déclaré plus tôt dans la journée que l'institution devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de freiner l'inflation, mais les opérateurs ne semblent pas impressionnés par ses propos et misent sur une probabilité de 91,4% d'une baisse de 25 points de base en octobre.

Goldman Sachs a par ailleurs relevé lundi sa position sur les actions mondiales, passant de "neutre" à "surpondérer" sur un horizon de trois mois, évoquant l'amélioration de la dynamique économique dans toutes les régions, des valorisations attractives et le soutien croissant des politiques monétaires et budgétaires.

Les investisseurs surveillent également les récentes annonces commerciales de Donald Trump, qui a notamment dit avant l'ouverture des marchés qu'il imposerait des droits de douane de 100% à tous les films produits hors des Etats-Unis.

Aux valeurs, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O avance de plus de 5% après avoir annoncé lundi son rachat par un consortium composé de la société de capital-risque Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et d'Affinity Partners, dans le cadre d'une opération évaluée à 55 milliards de dollars qui entraînera le retrait du groupe américain de la Bourse.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3VG0EP

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

