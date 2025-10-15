 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 090,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Wall Street ouvre en hausse, les bénéfices des entreprises accélèrent
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 15:38

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par le secteur des semi-conducteurs et celui des banques, ainsi que l'espoir de nouvelles baisses des taux d'intérêt aux Etats-Unis au lendemain d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 174,18 points, soit 0,38%, à 46.444,64 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 44,26 points, soit 0,67%, à 6.688,57 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 216,81 points, soit 0,96%, à 22.738,51 points.

Jerome Powell a laissé mardi la porte ouverte à de nouvelles baisses des coûts d'emprunt, notant que le marché du travail restait fragile, malgré l'absence de données sur l'économie américaine en raison du "shutdown" qui se poursuit.

"Powell a souligné les risques croissants de baisse du marché du travail américain, qui ont essentiellement motivé la baisse des taux de septembre (...) les investisseurs restent convaincus que la baisse des taux du 29 octobre est un pari plutôt sûr à ce stade", écrit dans une note Achilleas Georgolopoulos, analyste marchés chez XM.

En attendant la publication à 18h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, les marchés tablent sur une baisse des taux directeurs d'un quart de point en octobre, puis une autre baisse en décembre et trois réductions supplémentaires en 2026, selon les données LSEG.

Les publications financières des entreprises animent également les échanges alors que les analystes prévoient une croissance des bénéfices au troisième trimestre de 9,2% en rythme annuel, contre un taux de 8,8% prévu précédemment, selon les données LSEG I/B/E/S publiées de mardi.

Après les solides résultats mardi de JPMorgan Chase JPM.N , Goldman Sachs GS.N , Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N , Bank Of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N ont également surpris positivement mercredi, prenant respectivement 4,34% et 5,74%. L'indice des banques .SPXBK sur le S&P 500 gagne 1,98%.

Les actions des fabricants américains de puces comme Micron Technology MU.O (+2,86%), Advanced Micro Devices AMD.O (+1,92%), Intel INTC.O (+2,69%) et Nvidia NVDA.O (+1,97%) sont bien orientées après qu'ASML ASML.AS a annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché au titre du troisième trimestre. Le compartiment des semi-conducteurs .SOX progresse de 2,02%.

Apple AAPL.O avance de près de 1% après la présentation de nouveaux produits, dont des Macbook, des iPad et une version plus rapide de son casque mixte Vision Pro.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3VW0CU

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
APPLE
249,3400 USD NASDAQ +0,63%
ASML HLDG
873,0000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 253,31 Pts Index Ex -0,04%
GOLDMAN SACHS GR
768,650 USD NYSE -0,32%
INTEL
37,1500 USD NASDAQ +4,27%
JPMORGAN CHASE
306,230 USD NYSE +1,39%
MICRON TECHNOLOGY
191,9400 USD NASDAQ +2,61%
MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
NASDAQ Composite
22 670,08 Pts Index Ex +0,66%
NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
S&P 500 INDEX
6 671,06 Pts CBOE +0,40%
USA BENCHMARK 10A
4,035 Rates -0,38%
WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

