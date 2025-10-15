Terres rares: Washington appelle "le monde" à s'allier contre Pékin

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent (G) et le représentant américain au Commerce Jamieson Greer lors de la conférence de presse fustigeant la Chine sur les terres rares ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le gouvernement américain a appelé mercredi à faire front commun contre les restrictions mises en place par Pékin sur les exportations de terres rares, essentielles à l'économie mondiale, assurant que "c'est la Chine contre le reste du monde".

"Nous n'allons pas laisser un groupe de bureaucrates à Pékin tenter de contrôler les chaînes de production mondiales", a dit le ministre des Finances Scott Bessent, lors d'une rare conférence de presse organisée au sein du ministère par le Trésor, à quelques pas de la Maison Blanche.

"Pour être clair, cela n'est pas un sujet seulement pour les Etats-Unis (...) c'est une manœuvre de coercition économique contre tous les pays du monde", a affirmé lors du même évènement le représentant au Commerce Jamieson Greer.

"Ils (les Chinois) veulent contrôler l'économie mondiale. On ne va pas les laisser faire et on est déjà en discussions" avec des partenaires "pour riposter", a déclaré Scott Bessent un peu plus tard devant un comité restreint de journalistes, et avant un entretien bilatéral avec son homologue japonais.

Les responsables américains ont pris la parole alors que leurs homologues du monde entier sont rassemblés cette semaine à Washington pour les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

- "Réponse coordonnée" -

Premier producteur mondial de terres rares, la Chine a annoncé la semaine dernière de nouveaux contrôles sur les technologies liées à ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement.

Cela a provoqué la colère de Donald Trump qui a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois et d'annuler une rencontre avec son homologue Xi Jinping.

"Bien que nous puissions prendre des mesures importantes" en représailles, "nous préférons ne pas le faire", a aussi assuré mercredi Scott Bessent.

Avant d'adopter soudain un ton moins offensif: "La Chine est ouverte à la discussion. (...) Je suis optimiste quant à la possibilité d'apaiser la situation."

Le président Trump a aussi semblé souffler le chaud et le froid la veille, vantant une nouvelle fois sa relation personnelle avec Xi Jinping, et menaçant de stopper les achats par les Etats-Unis d'huile de cuisson en provenance de Chine.

Selon Scott Bessent, le président Donald Trump compte toujours rencontrer prochainement son homologue chinois.

"Autant que je sache, le président Trump est pour", a-t-il dit.

Donald Trump avait annoncé qu'une rencontre était programmée en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud, avant de dire qu'il songeait à se raviser.

Pékin a défendu mercredi ses contrôles sur les exportations de terres rares en assurant qu'ils étaient conformes aux pratiques internationales.

Ces nouvelles règles sont "source d'inquiétude", a jugé mercredi auprès de l'AFP le Commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis, assurant que l'UE était "prête à mener une réponse coordonnée, notamment dans le cadre du G7".