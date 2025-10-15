 Aller au contenu principal
Nvidia recherché, HSBC est passé à l'achat
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 16:51

Nvidia profite ce mercredi en Bourse de New York d'une note favorable de HBSC, qui est passé à l'achat sur le titre en estimant que le fabricant de puces disposait encore d'un potentiel non identifié dans l'IA.

Selon le broker, le marché des processeurs graphiques (GPU) pourrait dépasser les attentes, ce qui le conduit à revoir à la hausse sa prévision sur les revenus que le groupe tirera des centres de données en 2027, désormais estimés à 351 milliards de dollars, un chiffre 36% au-dessus de la moyenne des prévisions du marché.

HSBC souligne toutefois que les récentes commandes passées par Stargate et OpenAI pourraient générer entre 251 et 400 milliards de dollars de revenus supplémentaires uniquement pour les GPU dédiés à l'IA, ce qui signifie que sa prévision pourrait être appelée à doubler à cet horizon.

Autre facteur positif, de son point de vue, un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait finir par se matérialiser et permettre à l'entreprise de profiter de la reprise de la demande qui se dessine sur le marché chinois.

Le broker relève ainsi son objectif de cours de 200 à 320 dollars, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de plus de 76%.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, Nvidia s'octroyait une progression de l'ordre de 1%, une performance globalement en ligne avec celle de l'indice S&P 500.

Valeurs associées

NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
