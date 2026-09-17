Wall Street ouvre en hausse, le recul du pétrole renforce l'optimisme après la Fed

On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse jeudi, au lendemain du relèvement des taux par la Fed qui rassure les marchés, tandis ​que le repli des cours pétroliers accentue l'optimisme des investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 413,71 points, soit 0,80%, à 51.875,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,17% ​à 7.640,48 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,53%, soit 397,63 points, à 26.376,05 points.

La hausse des taux annoncée mercredi par la Fed, ​en dépit des appels répétés du président américain Donald ⁠Trump pour une réduction des coûts d'emprunt, a rassuré les marchés concernant l'indépendance de la ‌banque centrale et la détermination de son président Kevin Warsh à juguler l'inflation.

"Il faut toutefois éviter de confondre le soulagement des marchés avec une amélioration fondamentale de ​la situation. Cette hausse ne fait ‌pas disparaître les pressions inflationnistes et les risques pesant sur la croissance", ⁠souligne Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro, dans une note.

"La question se déplace désormais vers la suite du cycle, avec notamment la possibilité d’une nouvelle hausse avant la fin de ⁠l’année", ajoute-t-il.

Selon les données ‌LSEG, les marchés misent à 55,4% sur un nouveau relèvement des taux lors ⁠de la réunion d'octobre, tandis que 44,6% parient sur un maintien.

La baisse des cours pétroliers renforce ‌également l'enthousiasme des opérateurs, des informations faisant état de livraisons supplémentaires de brut saoudien ⁠via Oman, bien que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe ⁠de désescalade.

Le Brent perd 3,6% ‌à 102,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,68% à 99,68 ​dollars.

En parallèle, les investisseurs prennent note des indicateurs ‌économiques du jour, avec un recul inattendu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, tandis que l'indice Philly Fed baisse moins que ​prévu en septembre.

Aux valeurs, Generac s'envole de 26,9% à la suite de la signature par le fabricant américain d'équipements électriques d'un accord à long terme portant sur la fourniture de groupes ⁠électrogènes de secours destinés aux centres de données d'Amazon.

Applied Materials gagne 2,4% après l'annonce d'un investissement de 5 milliards de dollars en Inde au cours de la prochaine décennie afin de renforcer la présence du fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs.

L'action de l'entreprise de biotechnologie Celcuity progresse de 3,3% après que JP Morgan a initié la couverture du titre avec une recommandation à "surpondérer".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)