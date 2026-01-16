Wall Street ouvre en hausse, la tech poursuit son rebond

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, toujours soutenue par les solides résultats du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, dans un marché par ailleurs calme faute d'éléments économiques majeurs.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,18%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - gagnait 0,53% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,28%.
