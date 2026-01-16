Domaine skiable de Tignes: 640 millions d’euros d’investissement sur 30 ans

( AFP / JEFF PACHOUD )

Les stations de Tignes et de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie) ont annoncé vendredi un plan d'investissement de près de 640 millions d'euros sur 30 ans pour leurs domaines skiables, dont 610 millions pour Tignes, à six mois de la reprise de la gestion des remontées mécaniques par les deux communes savoyardes.

Le domaine skiable de Tignes était géré depuis plus de trente ans par la Compagnie des Alpes, mastodonte des remontées mécaniques et des parcs de loisirs en Europe, qui exploite notamment le domaine skiable voisin de Val d'Isère, ainsi que ceux de La Plagne et de Méribel.

En prévision de la fin de la délégation de service public dont bénéficiait la Compagnie des Alpes, la commune de Tignes avait acté la non-reconduction du contrat qui la liait à la société en août 2024 et annoncé la création d'une société publique locale, sous la forme d'une société anonyme, pour reprendre la main sur la gestion du domaine skiable et ses orientations stratégiques.

"Cette nouvelle délégation de service public doit préparer aux évolutions environnementales, climatiques, sociales et sociétales des décennies à venir", a souligné lors d'un point presse Olivier Duch, premier adjoint au maire de Tignes et président du conseil de surveillance de la société, dénommée ALTTA, qui reprendra la gestion des remontées mécaniques à partir du 1er juin 2026.

Sur les 610 millions d'euros d'investissements prévus pour Tignes sur 30 ans, 244 seront consacrés à l'entretien et au renouvellement des remontées mécaniques, et 142 au renouvellement du matériel, comme le parc de dameuses et les véhicules. Pour Sainte-Foy-Tarentaise est prévue une enveloppe de 27 millions d'euros, essentiellement fléchée vers les remontées mécaniques.

Pour racheter les équipements existants et lancer une première tranche d'investissements pour les deux domaines skiables entre 2026 et 2031, ALTTA a entériné un accord de financement de 250 millions d'euros, dont 155 millions en crédits bancaires. Le reste doit être autofinancé grâce aux revenus de l'exploitation de la station.

Les investissements prévoient aussi un volet "diversification" de 16 millions d'euros dont 15 pour Tignes, qui doit s'attacher au "bien-être des habitants au quotidien" et à "l'animation du domaine en complément du ski", selon l'équipe d'ALTTA.

Le non-renouvellement du contrat de délégation de service public de la station de Tignes est un coup dur pour la Compagnie des Alpes, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros lors de son exercice 2024-2025.

L'exploitation du domaine skiable de Tignes représentait à elle seule 72,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. La Compagnie des Alpes affirme avoir investi près de 140 millions d'euros sur les dix dernières années dans la station de Tignes pour la mise en place des "transitions majeures qui garantiront l'avenir du domaine".