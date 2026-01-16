Libre-échange : l'Inde veut signer avec l'Union européenne "la mère de tous les accords" commerciaux

L'UE a demandé des réductions de droits de douane pour l'automobile, les spiritueux, les vins, et un renforcement des règles de propriété intellectuelle. L'Inde cherche à obtenir un meilleur accès au secteur des services et des produits électroniques.

Piyush Goyal à Tel Aviv, en Israël, le 20 novembre 2025. ( AFP / JACK GUEZ )

L'Inde et l'Union européenne se rapprochent de la signature d'un accord de libre-échange -il reste quelques points de blocage à discuter-, qui pourrait devenir le plus grand au niveau mondial, alors que l'Inde est récemment devenue la quatrième économie mondiale .

"Cet accord commercial Inde-UE sera la mère de tous les accords", a déclaré vendredi 16 janvier le ministre indien du Commerce et de l'Industrie Piyush Goyal, jugeant que l'accord proposé serait bon et mutuellement bénéfique pour les deux parties , cité par l'agence Press Trust of India .

Un accord ouvrirait le commerce entre l'Inde et les 27 pays européens, qui cherchent à élargir leurs marchés à la suite des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump en août sur les produits exportés aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux côtés d'Antonio Costa, qui préside le Conseil européen, sont attendus en Inde les 26 et 27 janvier.

Les équipes de négociation sont "très proches" d'un accord et ont "clôturé 20 des 24 chapitres" , a déclaré Rajesh Agarwal, un haut responsable du ministère indien du Commerce, cité par l'agence Press Trust of India.

L'Inde, nation la plus peuplée du monde avec 1,4 milliard d'habitants, est en passe de devenir la quatrième économie mondiale cette année, selon les projections du Fonds monétaire international.

Les agriculteurs indiens inquiets

Ursula Von der Leyen, en visite à New Delhi en février 2025, avait alors déclaré qu'un accord de libre-échange Inde-UE "serait le plus grand accord de ce type au monde".

Les relations entre Washington et New Delhi se sont effondrées après les droits de douane punitifs de Washington visant à stopper les achats indiens de pétrole russe , dont il affirme qu'ils financent l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le commerce bilatéral de biens entre l'UE et l'Inde a atteint 120 milliards d'euros en 2024, soit une hausse de près de 90% sur la dernière décennie, selon les chiffres de l'UE, auxquels s'ajoutent 60 milliards d'euros de commerce de services.

Un point d'achoppement clé pour l'Inde concerne l'agriculture , New Delhi cherchant à protéger ses secteurs laitier et céréalier. Des centaines de millions d'agriculteurs constituent un bloc électoral clé en Inde, et toute réforme ouvrant le secteur à des acteurs extérieurs est extrêmement sensible.

New Delhi a aussi plaidé pour une mobilité des travailleurs qualifiés, un meilleur accès au marché pour ses services et ses secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, ainsi que pour les produits électroniques.

L'inde a également pointé du doigt la taxe carbone de l'UE et son impact sur les principales exportations d'un pays en développement comme le fer, l'acier et l'aluminium. L'UE a demandé des réductions de droits de douane pour l'automobile, les spiritueux, les vins, et un renforcement des règles de propriété intellectuelle.