Inde: bénéfice de Reliance inférieur aux prévisions au 3T

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le conglomérat indien Reliance Industries a annoncé vendredi des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le troisième trimestre de son exercice fiscal, la faible performance de son activité de distribution ayant éclipsé la forte croissance de sa division télécommunications.

Son bénéfice net a atteint 186,45 milliards de roupies (2,05 milliards de dollars) pour le trimestre clos en décembre, soit une hausse de seulement 0,57% par rapport à la même période de l'an dernier.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 198,96 milliards de roupies (2,19 milliards de dollars), selon les estimations compilées par Bloomberg.

Les revenus d'exploitation de Reliance ont progressé de 10,5% sur un an, mais cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation de 11,5% des dépenses, qui, selon l'entreprise, comprenait le coût de la mise en conformité avec la nouvelle législation du travail indienne.

Ce géant pétrolier et des télécommunications, dirigé par Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, est l'entreprise indienne qui vaut le plus cher en Bourse.

Malgré son offensive dans la distribution, les télécommunications et les énergies vertes, Reliance reste tributaire de son activité pétrolière traditionnelle pour générer des profits.

Si sa division principale de transformation du pétrole en produits chimiques (O2C) a connu des difficultés en 2024 et 2025, en raison des incertitudes mondiales qui ont perturbé l'offre et la demande dans le secteur, elle a amorcé une reprise.

Dans un communiqué, le président Ambani a souligné que la "forte croissance" de l'activité d'O2C était due à des "marges sur les carburants nettement supérieures" et à une "flexibilité opérationnelle accrue".

Les activités de Reliance destinées aux consommateurs ont longtemps été des secteurs à forte croissance et très performants. Cependant, au cours du trimestre clos en décembre, la branche distribution du conglomérat a souffert de marges plus faibles.

La branche télécommunications, qui se prépare à son introduction en bourse plus tard cette année, a quant à elle vu son revenu moyen par utilisateur progresser de 5,1 % sur un an pour atteindre 213,7 roupies (2,35 dollars).

Reliance attribue cette hausse à la forte demande pour les services 5G. Les actions de Reliance Industries ont chuté de plus de 7% depuis le début de l'année.