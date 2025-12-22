 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en hausse, la "tech" poursuit son rebond
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 15:46

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi avec la poursuite du rebond des valeurs technologiques, tandis que les ‍investisseurs attendent une série de données sur l'économie américaine avant les fêtes de Noël.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 105,22 points, soit 0,22% à 48.240,11 points et ‌le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,46% à 6.866,19 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,66%, soit 152,95 points, à 23.460,57 points.

La Bourse de New York poursuit ​sa progression lundi, les valeurs technologiques menant les gains grâce aux prévisions optimistes ⁠du fabricant de puces Micron Technology, qui ont quelque peu apaisé les craintes sur les valorisations record du secteur. Des données favorables sur l'inflation ⁠publiées la semaine dernière entretiennent ‍également les espoirs des investisseurs d'une nouvelle baisse des taux ⁠américains en 2026.

Une série de nouvelles données économiques, parmi lesquelles l'estimation de la croissance économique du troisième trimestre, prévue mardi, pourraient encore influencer les anticipations concernant l'orientation de la politique ​monétaire américaine après trois baisses consécutives des coûts d'emprunt, par lesquelles la banque centrale entend soutenir un marché du travail en ralentissement.

Les volumes de transactions devraient toutefois rester faibles ⁠cette semaine de Noël. La Bourse de New York tiendra une séance ​écourtée mercredi et restera fermée jeudi.

Aux valeurs, Micron gagne 2,6% ​dans les premiers échanges ​lundi après avoir progressé d'environ 7% vendredi grâce à ses prévisions.

Nvidia, qui a dit à ​ses clients chinois prévoir le début des ⁠livraisons de ses puces d'IA H200 avant les vacances du Nouvel An lunaire, avance de 1,2%.

Clearwater grimpe de 8,4%, un groupe de sociétés de capital-investissement ayant conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars (7,16 ‌milliards d'euros).

Warner Bros Discovery prend 3% après que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, a accepté de fournir une garantie personnelle pour le financement de l'offre de Paramount Skydance (+4,4%) sur le groupe américain. Cette garantie vise à répondre aux doutes du conseil d'administration de WBD, qui préfère une opération avec Netflix.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana ‌Mandiá, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank