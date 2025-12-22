Wall Street ouvre en hausse, la "tech" poursuit son rebond

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi avec la poursuite du rebond des valeurs technologiques, tandis que les ‍investisseurs attendent une série de données sur l'économie américaine avant les fêtes de Noël.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 105,22 points, soit 0,22% à 48.240,11 points et ‌le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,46% à 6.866,19 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,66%, soit 152,95 points, à 23.460,57 points.

La Bourse de New York poursuit ​sa progression lundi, les valeurs technologiques menant les gains grâce aux prévisions optimistes ⁠du fabricant de puces Micron Technology, qui ont quelque peu apaisé les craintes sur les valorisations record du secteur. Des données favorables sur l'inflation ⁠publiées la semaine dernière entretiennent ‍également les espoirs des investisseurs d'une nouvelle baisse des taux ⁠américains en 2026.

Une série de nouvelles données économiques, parmi lesquelles l'estimation de la croissance économique du troisième trimestre, prévue mardi, pourraient encore influencer les anticipations concernant l'orientation de la politique ​monétaire américaine après trois baisses consécutives des coûts d'emprunt, par lesquelles la banque centrale entend soutenir un marché du travail en ralentissement.

Les volumes de transactions devraient toutefois rester faibles ⁠cette semaine de Noël. La Bourse de New York tiendra une séance ​écourtée mercredi et restera fermée jeudi.

Aux valeurs, Micron gagne 2,6% ​dans les premiers échanges ​lundi après avoir progressé d'environ 7% vendredi grâce à ses prévisions.

Nvidia, qui a dit à ​ses clients chinois prévoir le début des ⁠livraisons de ses puces d'IA H200 avant les vacances du Nouvel An lunaire, avance de 1,2%.

Clearwater grimpe de 8,4%, un groupe de sociétés de capital-investissement ayant conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars (7,16 ‌milliards d'euros).

Warner Bros Discovery prend 3% après que Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, a accepté de fournir une garantie personnelle pour le financement de l'offre de Paramount Skydance (+4,4%) sur le groupe américain. Cette garantie vise à répondre aux doutes du conseil d'administration de WBD, qui préfère une opération avec Netflix.

(Rédigé par Diana ‌Mandiá, édité par Kate Entringer)