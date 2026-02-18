Wall Street ouvre en hausse, la "tech" offre un répit avant les "minutes" de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, aidée par l'apaisement des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 26,04 points, soit 0,05% à 49.559,23 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,18% à 6.855,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,17%, soit 37,30 points, à 22.615,68 points.

La Bourse de New York retrouve un peu de vigueur après la récente volatilité liée au secteur technologique et, en particulier, aux effets perturbateurs potentiels de l'IA dans un large éventail de secteurs, allant des logiciels aux courtiers en passant par le transport routier.

La plupart des mégacapitalisations sont dans le vert, y compris le géant Nvidia NVDA.O , qui progresse de 1,8% après avoir signé un accord pour vendre ses puces IA à Meta META.O .

La politique monétaire devrait en outre occuper le devant de la scène avec la publication, prévue à 19h00 GMT, des "minutes" de la réunion de janvier de la Fed, qui permettra d'en savoir plus sur les délibérations des responsables de la politique monétaire.

La banque centrale a maintenu ses taux inchangés le mois dernier, citant une inflation toujours élevée, une croissance économique solide et des signes de stabilisation du marché du travail.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à environ 63% la probabilité d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juin.

Sur le reste de l'actualité, Moderna MRNA.O grimpe de plus de 6% après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe, revenant ainsi sur sa décision initiale de rejeter la demande.

Analog Devices ADI.O prend 3,2%, le fabricant de puces ayant anticipé des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)