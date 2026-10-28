Wall Street ouvre en hausse, la "tech" en soutien avant les annonces de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par les valeurs du secteur des puces dans le sillage des résultats du géant sud-coréen SK Hynix, tandis que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et les résultats de Microsoft et Alphabet d'ici la fin de la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI grappille 0,03% à 52.394,09 points et le Standard & Poor's 500

.SPX , plus large, progresse de 0,19% à 7.736,96 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,27%, à 26.550,38 points.

Le secteur lié à l'intelligence artificielle (IA) connaît un regain d'optimisme à la suite d'une série d'annonces des géants du secteur, la dernière en date étant le bénéfice trimestriel record, multiplié par plus de sept, du fabricant de semi-conducteurs SK Hynix 000660.KS , qui prévoit en outre de distribuer environ 75 milliards de dollars à ses actionnaires cette année.

Ces chiffres aident les actions des fabricants de puces tels que Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O , qui affichent tous des gains en début de séance. Micron Technology MU.O progresse de 4,8%, tandis que l'entreprise spécialisée dans le stockage de données SanDisk SNDK.O grimpe de 5,5%.

Les investisseurs prendront également connaissance dans la soirée des résultats de Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , dont ils espéèrent qu'ils leur permettront de se faire une idée plus précise des projets de dépenses en IA des géants américains de la "tech", un sujet de preéoccupation majeur.

La politique monétaire incite de toute façon à l'attentisme, la Fed devant annoncer sa décision sur les taux d'intérêt à 18h00 GMT. Les investisseurs prévoient en grande majorité que la banque centrale américaine — qui a relevé ses taux d'intérêt en septembre pour la première fois depuis plus de trois ans — observera une pause cette fois. Ils observeront toutefois si des voix dissidentes se sont élevées au sein de l'institution, alors que l'inflation reste un enjeu majeur depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46E120

(Rédigé par Diana Mandiá)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|