Wall Street ouvre en hausse, la saison des résultats démarre

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, face à un début de saison des résultats encourageant, tandis que les cours pétroliers reculent face à l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en énergie depuis le Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 67,32 points, soit 0,13%, à 51.298,96 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,29% à 7.787,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,55%, soit 149,59 points, à 27.342,93 points.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, s'orientent vers des hausses hebdomadaires à la faveur de l’optimisme suscité par une saison des résultats du troisième trimestre portée par l'intelligence artificielle.

La saison des résultats trimestriels s'accélère la semaine prochaine, avec en ligne de mire les publications des grandes banques.

"Les banques sont un excellent indicateur : permettent-elles aux gens d'emprunter et quelle est la situation actuelle ? Cela va également nous fournir des indications sur ce que la Fed pourrait ou non décider de faire", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

En parallèle, les cours du pétrole reculent après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis n'attaqueraient pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du mois prochain, apaisant ainsi les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne perturbe davantage l'approvisionnement énergétique mondial.

Aux valeurs, SpaceX SPCX.O gagne 2,6% après que le fabricant de fusées et de satellites a conclu un accord pour acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse, lançant ainsi un défi direct, depuis l’orbite, aux géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.

Les opérateurs pâtissent de cette annonce, T-Mobile US

TMUS.O chutant de 9,2%, AT&T T.N de 7,2% et Verizon VZ.N de 6,4%.

Delta Air Lines DAL.N recule de 3,1% après avoir abaissé d'environ 25% sa prévision de bénéfice annuel.

Apple AAPL.O perd 2,1% après avoir demandé à certains de ses fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, a rapporté vendredi Nikkei Asia.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45V0H4

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|