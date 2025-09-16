Wall Street ouvre en hausse, la Fed entame sa réunion de politique monétaire

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui devrait reprendre mercredi ses baisses de taux après une pause de neuf mois.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 31,67 points, soit 0,07%, à 45.915,12 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,14% à 6.624,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,18%, soit 39,65 points, à 22.388,40 points.

La quasi-certitude que la banque centrale américaine, qui entame sa réunion ce mardi, réduira cette fois ses taux d'intérêt de 25 points de base anime la Bourse de New York, où le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq ont enregistré récemment des records de clôture.

Les difficultés du marché du travail ont conduit les opérateurs à miser largement sur une reprise des baisses des coûts d'emprunt aux États-Unis, la Fed craignant surtout que la politique commerciale de la Maison blanche ne provoque une remontée de l'inflation.

"Les risques semblent désormais beaucoup plus liés à l'emploi dans le cadre du mandat de la Fed, et l'assouplissement monétaire supplémentaire de la Fed permettra d'éviter une détérioration plus grave du marché du travail", a déclaré Luigi Speranza, analyste chez BNP Paribas.

Les analystes examinent également une série d'indicateurs publiés peu avant l'ouverture de la Bourse, y compris les ventes au détail au mois d'août, qui ont augmenté plus que prévu d'un mois sur l'autre, mais dont la dynamique pourrait ralentir en raison de la faiblesse du marché du travail et de la hausse des prix due aux droits de douane sur les importations.

Les prix à l'importation ont par ailleurs augmenté de manière inattendue le mois dernier, portés par la forte hausse des coûts du capital et des biens de consommation, ce qui laisse présager une accélération de l'inflation intérieure dans les mois à venir.

Aux valeurs, Oracle ORCL.N , qui selon la chaîne CBS fait partie d'un consortium d'entreprises qui permettrait à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis, prend 4% dans les premiers échanges.

Ralph Lauren RL.N abandonne 2,5%, le groupe de mode américain ayant annoncé ses objectifs financiers à l'horizon 2028 et mis à jour son plan stratégique, à l'occasion d'une journée investisseurs.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)