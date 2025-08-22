Wall Street ouvre en hausse juste avant le discours de Powell à Jackson Hole

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, alors que les investisseurs attendent avec impatience le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 254,49 points, soit 0,57%, à 45.039,99 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,27% à 6.387,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,07%, soit 14,67 points, à 21.114,98 points.

Ce vendredi, tous les regards se tournent vers le symposium à Jackson Hole.

Les investisseurs attendent de savoir si Jerome Powell, qui s'exprimera à 14h00 GMT, donnera des indices sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt américains alors que de récentes données moroses sur le front de l'emploi ont alimenté les anticipations d'une baisse des coûts d'emprunt en septembre.

Les résultats financiers publiés en début de semaine par les grands détaillant, dont Walmart, ont donné une image mitigée, les investisseurs étant à la recherche de nouveaux signaux sur la santé des consommateurs américains dans un contexte de tensions douanières persistantes.

Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors, a déclaré que Jerome Powell allait "adopter une approche prudente". "Les droits de douane commencent vraiment à se faire sentir, il va donc rester prudent et déclarer qu'il souhaite examiner les données et voir comment les choses évoluent, car les effets des droits de douane ne se sont fait sentir qu'au début de l'été", selon lui.

Aux valeurs, Alphabet GOOGL.O avance de 1,37% après que Google a conclu un accord de cloud computing de six ans avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, selon la déclaration faite jeudi à Reuters par une source proche du dossier.

Zoom Communications ZM.O est dans le vert aussi, gagne 6,51% après avoir relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)