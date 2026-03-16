Ukraine: trois morts dans des frappes russes, explosions à Kiev ciblée en pleine journée

Un pompier éteint un incendie déclenché par une frappe de drones russes dans la région de Zaporijjia le 16 mars 2026 ( AFP / Darya NAZAROVA )

Trois personnes sont mortes lundi en Ukraine dans des frappes russes dans les régions de Zaporijjia (sud) et Dnipropetrovsk (est), tandis que des explosions ont retenti à Kiev lors d'une rare attaque russe en pleine journée.

Deux personnes sont mortes et sept autres ont été blessées, dont trois enfants, dans une frappe russe dans la région de Dnipropetrovsk, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja.

Dans la région méridionale voisine de Zaporijjia, une femme a été tuée et trois personnes blessées, selon le chef de son administration militaire, Ivan Fedorov.

Des images publiées sur son compte Telegram montrent une maison complètement détruite, les murs et les toits des habitations voisines très endommagés.

La défense aérienne ukrainienne tire pour intercepter des drones lors d'un barrage de drones et missiles russes visant la capitale, Kiev, le 16 mars 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Des débris de drones se sont également écrasés dans le centre-ville de Kiev, les autorités faisant état d'une rare attaque aérienne russe en pleine journée sur la capitale ukrainienne.

Ciblée en pleine journée, la ville d'environ 3 millions d'habitants, est plus fréquemment frappée pendant la nuit.

"Des éclats de drone sont tombés en plein centre-ville", sans faire de victimes ou provoquer d'incendie, a indiqué le maire Vitali Klitschko.

Les journalistes de l'AFP ont vu des flashs dans le ciel et des nuages de fumée, tandis que les habitants de la capitale cherchaient à se mettre à l'abri, notamment dans des passages souterrains et le métro, en pleine heure de pointe.

Ils ont aussi vu les débris d’un drone russe près du monument de l'Indépendance, place Maïdan, dans le centre de Kiev.

L'alerte aérienne à Kiev a commencé vers 08H30 locales, à l'heure où les habitants se rendent au travail, et a duré environ 1H30.

L'armée de l'air a fait état, sur Telegram, de plusieurs groupes de drones de combat et d'au moins un missile se dirigeant vers Kiev.

Selon des chaînes Telegram proches de l'armée ukrainienne, la défense aérienne a abattu deux missiles de croisière.

Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est, à une trentaine de km de la frontière russe, a également été attaquée par des drones russes dans la matinée.

Au moins trois personnes ont été blessées, a indiqué le maire Igor Terekhov, sur Telegram.

En Russie, le maire de Moscou a de son côté fait état d'environ 250 drones ukrainiens détruits alors qu'ils approchaient de la capitale russe au cours des derniers 48 heures.

La Russie a lancé en février 2022 une invasion à grande échelle de son voisin ukrainien, le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, qui a fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps et des millions de réfugiés ukrainiens.

Les efforts diplomatiques impulsés par les Etats-Unis depuis un an pour pousser Moscou et Kiev à la table des négociations ont donné peu de résultats.

Un nouveau cycle de négociations sur l'Ukraine a été repoussé à plusieurs reprises et aucune nouvelle date n'a été fixée à ce stade, dans le nouveau contexte géopolitique de la guerre au Moyen-Orient.

L'armée russe a intensifié ses attaques sur l'Ukraine et en particulier Kiev ces derniers mois, visant souvent des infrastructures énergétiques.

La riposte de l'armée ukrainienne, de moindre envergure, vise selon Kiev des objectifs militaires ou liés à l'armée russe.