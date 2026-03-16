Le Royaume-Uni dévoile un dispositif d'aide à l'emploi pour les jeunes

Des personnes à côté d'un Job Centre Plus à Londres

Le gouvernement britannique a ‌annoncé lundi qu'il allait débloquer un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) pour ​soutenir l'emploi des jeunes, en vue notamment de faire baisser le nombre, actuellement de près d'un million, de personnes de 16 à 24 ans qui ​n'ont ni études, ni formation et ni emploi.

Le taux de chômage dans cette tranche d'âge a ​atteint un pic de 10 ans ⁠au dernier trimestre de 2025, à 16,1%, un niveau supérieur d'un point ‌à la moyenne des pays de l'Union européenne.

Le ministre du Travail et des Retraites, Pat McFadden, a annoncé que ce ​milliard de livres serait ‌investi dans des subventions accordées aux entreprises disposées à ⁠embaucher des jeunes et dans la création d'emplois subventionnés – des mesures qui, selon lui, contribueront à créer 200.000 emplois.

"Ces mesures offriront aux jeunes des opportunités ⁠qui devraient changer ‌la donne tout en inversant de manière significative la hausse, ⁠dont nous avons héritée, du nombre de personnes qui ne sont ‌ni scolarisées, ni employées, ni en formation", dit-il dans un ⁠communiqué.

Dans le cadre d'un dispositif qui n'est pas sans rappeler ⁠les "emplois jeunes" du ‌gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 1990 en France, les ​entreprises recevront une subvention de ‌3.000 livres si elles embauchent une personne âgée de 18 à 24 ans ayant perçu des ​allocations chômage au cours des six derniers mois.

Les petites et moyennes entreprises recevront de leur côté 2.000 livres pour chaque apprenti âgé de ⁠16 à 24 ans.

En outre, un programme offrant 25 heures par semaine de travail subventionné aux personnes qui n'ont pas réussi à trouver un emploi depuis 18 mois sera élargi pour inclure les personnes âgées de moins de 24 ans.

(David Milliken et Elizabeth Piper, version française Benoit Van Overstraeten; ​édité par Sophie Louet)