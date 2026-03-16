Le Royaume-Uni dévoile un dispositif d'aide à l'emploi pour les jeunes

Des personnes à côté d'un Job Centre Plus à Londres
Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu'il allait débloquer un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) pour soutenir l'emploi des jeunes, en vue notamment de faire baisser le nombre, actuellement de près d'un million, de personnes de 16 à 24 ans qui n'ont ni études, ni formation et ni emploi.
Le taux de chômage dans cette tranche d'âge a atteint un pic de 10 ans au dernier trimestre de 2025, à 16,1%, un niveau supérieur d'un point à la moyenne des pays de l'Union européenne.
Le ministre du Travail et des Retraites, Pat McFadden, a annoncé que ce milliard de livres serait investi dans des subventions accordées aux entreprises disposées à embaucher des jeunes et dans la création d'emplois subventionnés – des mesures qui, selon lui, contribueront à créer 200.000 emplois.
"Ces mesures offriront aux jeunes des opportunités qui devraient changer la donne tout en inversant de manière significative la hausse, dont nous avons héritée, du nombre de personnes qui ne sont ni scolarisées, ni employées, ni en formation", dit-il dans un communiqué.
Dans le cadre d'un dispositif qui n'est pas sans rappeler les "emplois jeunes" du gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 1990 en France, les entreprises recevront une subvention de 3.000 livres si elles embauchent une personne âgée de 18 à 24 ans ayant perçu des allocations chômage au cours des six derniers mois.
Les petites et moyennes entreprises recevront de leur côté 2.000 livres pour chaque apprenti âgé de 16 à 24 ans.
En outre, un programme offrant 25 heures par semaine de travail subventionné aux personnes qui n'ont pas réussi à trouver un emploi depuis 18 mois sera élargi pour inclure les personnes âgées de moins de 24 ans.
(David Milliken et Elizabeth Piper, version française Benoit Van Overstraeten; édité par Sophie Louet)
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