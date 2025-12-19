Wall Street ouvre en hausse, évalue les options de la politique monétaire américaine

La Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la publication de données sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis qui offrent des pistes contrastées sur la direction que pourrait prendre la banque centrale américaine (Fed) dans les prochains mois.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,21%, l'indice Nasdaq gagnait 0,50% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,32%.

