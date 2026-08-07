Wall Street ouvre en hausse avec les résultats, le rapport sur l'emploi surprend

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les résultats d'entreprises tirant les indices, alors que le rapport sur l'emploi aux États-Unis a fait état d'une forte surprise négative et que le Moyen-Orient reste dans le viseur.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 69,01 points, soit 0,13%, à 53.954,11 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,34% à 7.736,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,78%, soit 205,10 points, à 26.553,45 points.

Les investisseurs digèrent le rapport sur l'emploi aux États-Unis, dont les données ont fait état de 23.000 emplois non-agricoles détruits en juillet alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 80.000 créations.

Cette forte surprise négative pourrait remettre en question la prochaine décision de la Réserve fédérale (Fed) d'augmenter ses taux d'intérêt en septembre, et par conséquent appeler les marchés financiers à la prudence.

Les chiffres de l'emploi ont toutefois tendance à être plus faibles en juillet. Les économistes considèrent que le marché du travail se trouve actuellement dans une phase au ralenti.

Les données sur l’inflation qui seront publiées la semaine prochaine pourraient également attiser le débat sur les perspectives de la politique monétaire à court terme.

Sur le plan géopolitique, les opérateurs escomptent des avancées diplomatiques au Moyen-Orient, alors que le président américain Donald Trump a dit jeudi penser que le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran allait "bientôt prendre fin".

Aux valeurs individuelles, Cloudflare NET.N grimpe de 12,5% à la suite d'un relèvement de la prévision de chiffre d'affaires annuel du groupe, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, ce qui contribue à porter le secteur technologique.

Airbnb ABNB.O bondit de 13,8% après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Under Armour UAA.N perd 7,8%, le fabricant de vêtements de sport anticipant une baisse de son chiffre d'affaires annuel.

Dans le secteur du photovoltaïque, First Solar FSLR.O gagne 9,6% dans le sillage des mesures commerciales prises par Donald Trump concernant le polysilicium afin de soutenir la production américaine en la matière.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4440QD

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|