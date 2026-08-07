Iris²: Eutelsat investira 3,4 milliards d'euros dans la future constellation européenne

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

L'opérateur satellitaire européen Eutelsat a annoncé vendredi le lancement de la phase industrielle d’Iris², la future constellation européenne de connectivité sécurisée, dans laquelle il prévoit d’investir 3,4 milliards d’euros d’ici 2034.

Cette étape "constitue un moment décisif pour Eutelsat et pour les ambitions spatiales de l’Europe", a déclaré le directeur général d'Eutelsat Jean-François Fallacher cité dans un communiqué.

"Les investissements publics et privés supplémentaires décidés aujourd’hui renforcent le programme en lui apportant davantage de capacité, de résilience et de flexibilité", a-t-il ajouté.

Eutelsat sera le chef de file du segment en orbite basse (LEO) d'Iris², dont la première revue d'étape vient d’être validée, marquant le passage du programme à sa phase de réalisation industrielle.

Le groupe prévoit d’investir 2,23 milliards d’euros dans l'infrastructure commune de la constellation et 1,16 milliard d'euros dans les capacités commerciales associées, soit 3,39 milliards d’euros au total entre 2027 et 2034.

Porté par l’Union européenne, Iris² vise à doter l’Europe d’une capacité autonome de communications satellitaires haut débit, alors que le marché est aujourd’hui largement dominé par des acteurs privés étrangers comme SpaceX du milliardaire américain Elon Musk et sa constellation Starlink.

Le programme doit fournir à l'Europe des communications souveraines pour les gouvernements, les forces armées et les acteurs des infrastructures vitales.

Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnection & Security by Satellites) reposera sur une constellation multi-orbite combinant des satellites en orbite basse, moyenne et géostationnaire. Le segment LEO piloté par Eutelsat comprendra 330 satellites, conçus pour offrir des débits élevés, une meilleure couverture et une plus grande résilience en cas de perturbation des réseaux terrestres.

Les premiers satellites doivent être lancés à partir de 2029 et la constellation commerciale doit atteindre sa pleine capacité d'ici 2032.

Pour Eutelsat, les capacités supplémentaires générées par Iris² pourraient représenter plus de 10 milliards d’euros de revenus entre 2032 et 2040.