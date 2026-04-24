L'Ukraine et la Russie annoncent avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp

Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés par la Russie dans le cadre d'un échange, enveloppés dans le drapeau ukrainien, dans un lieu non dévoilé de la région de Tcherniguiv, le 24 avril 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

L'Ukraine et la Russie ont annoncé vendredi avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp, l'armée russe précisant que les Emirats arabes unis et les Etats-Unis ont apporté leur médiation à ce nouvel échange.

Des journalistes de l’AFP présents sur les lieux de l'échange dans la région de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, ont vu des dizaines d'Ukrainiens libérés descendre de cars, visages pâles mais soulagés après une longue détention en Russie.

Les hommes s'enveloppaient dans des drapeaux nationaux bleu et jaune, s'embrassaient ou pleuraient en parlant au téléphone avec leurs proches, pour la première fois depuis des mois, voire des années.

La Russie, qui a entamé il y a plus de quatre ans l'invasion massive de l'Ukraine, a été la première à annoncer cet échange.

"A l'heure actuelle, les militaires russes se trouvent sur le territoire de la République de Bélarus, où ils reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire", selon un communiqué sur l'application Max.

Quelque minutes plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le retour de 193 combattants ukrainiens.

"Ils ont défendu l'Ukraine sur divers fronts. Parmi eux se trouvent ceux contre qui la Russie a engagé des poursuites pénales, ainsi que des blessés", a-t-il précisé sur X.

- 9.000 Ukrainiens échangés en quatre ans -

Une femme agenouillée sur le bord de la route en attendant le passage d'un bus de prisonniers de guerre ukrainiens libérés par la Russie, dans un lieu non dévoilé de la région de Tcherniguiv, le 24 avril 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

La plupart des militaires ukrainiens libérés ont été détenus en Tchétchénie, une république russe du Caucase, et de nombreux mois de négociations ont été nécessaires pour obtenir leur libération, a expliqué à l'AFP le porte-parole du Centre de coordination ukrainien chargé des prisonniers de guerre.

Deux des prisonniers ukrainiens échangés fêtent leur anniversaire vendredi, a précisé ce responsable, Petro Iatsenko. Selon lui, le plus jeune homme dans ce groupe a 24 ans et le plus âgé, 60 ans.

Il s'agit du deuxième échange ce mois-ci : le 11 avril, la Russie et l'Ukraine avaient échangé 175 prisonniers de guerre de chaque camp, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une trêve pour la Pâque orthodoxe.

Le ministère émirati des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué avoir procédé depuis le début du conflit à 22 médiations ayant concerné 6.691 prisonniers échangés entre les deux belligérants.

Au total, 9.048 Ukrainiens, la plupart des militaires, sont revenus de captivité depuis 2022, a de son côté précisé à l'AFP Petro Iatsenko.

Les échanges de prisonniers et de corps sont le seul résultat concret de plusieurs cycles de pourparlers directs entre Kiev et Moscou organisés depuis 2025 sous la pression de Washington. Certaines de ces discussions sont déroulées aux Emirats.

Les négociations, sous médiation américaine, sont au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des bombardements israélo-américains sur l'Iran.

L'offensive à grande échelle lancée en février 2022 par la Russie en Ukraine est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des centaines de milliers de morts dans les deux pays, selon des estimations.