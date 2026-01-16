Wall Street ouvre en hausse avec les fabricants de puces

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, de nouveau portée par les fabricants de semi-conducteurs dans un contexte d'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) à la suite du bénéfice trimestriel record dégagé par le géant taïwanais des puces TSMC

2330.TW TSM.N .

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 58,87 points, soit 0,12%, à 49.501,31 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 16,73 points, soit 0,24%, à 6.961,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 109,98 points, soit 0,47%, à 23.640 points.

Le rallye sur les fabricants de semi-conducteurs se poursuit vendredi avec un bond de 8,15% pour Micron MU.O , de 1% pour Western Digital WDC.O et de 2,73% pour Seagate Technology

STX.O , tandis que l'action TSMC cotée à Wall Street prend 1,65%.

Nvidia NVDA.O , première capitalisation boursière mondiale, progresse de 1,50%.

L'indice des semi-conducteurs .SOX sur le S&P 500 avance de 1,98% et celui plus global sur les nouvelles technologiques

.SPLRCT monte de 0,97%.

L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O gagne 2,23% vendredi, portant sa progression à près de 12% depuis le début de l'année, contre seulement 1,2% pour l'indice Nasdaq 100 .NDX , soulignant la foi des investisseurs dans la demande de puces destinées à l'IA.

Une partie des allocations d'actifs s'est cependant déplacée de certains grands noms technologiques vers des secteurs connexes jugés sous-évalués comme l'énergie et les infrastructures.

Alors que l'indice S&P se trouve désormais très proche de la barre des 7.000 points, certains analystes estiment que ce seuil constitue un niveau de résistance technique, ce qui devrait ralentir sa progression pour les prochaines séances.

Par ailleurs, Wall Street sera fermée lundi pour le "Martin Luther King Jr. Day", tandis que les résultats de Netflix

NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O sont attendus la semaine prochaine, ce qui pourrait nourrir une certaine prudence.

"Le S&P 500 semble maintenir sa tendance à la hausse de manière prudente", résume Linh Tran, analyste marché chez XS.com.

"Le scénario le plus plausible reste un mouvement latéral avec un biais haussier prudent. Toute hausse supplémentaire dépendra probablement davantage de la croissance réelle des bénéfices des entreprises", a-t-elle ajouté.

Les interventions attendues dans le courant de la séance des gouverneurs de la Fed, Michelle Bowman et Philip Jefferson, pourraient aussi influencer la tendance. Ce seront les derniers commentaires des membres de la Fed avant la période de silence précédant la réunion de politique monétaire des 27 et 28 janvier de la banque centrale.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)