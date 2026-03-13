Une plaque de Wall Street est visible sur un étal de vendeur ambulant à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE) à New York City

La Bourse de New York a ouvert en ‌hausse vendredi, les investisseurs analysant les chiffres de l'inflation PCE et du PIB en attendant ceux du moral des ​ménages et l'enquête JOLTS sur l'emploi, dans un contexte de pressions sur les prix alors que la guerre au Moyen-Orient s'apprête à entrer dans sa quatrième semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 310,71 points, soit ​0,67%, à 46.988,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,52% à 6.707,29 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,44%, soit 97,32 points, ​à 22.409,30 points.

La guerre au Moyen-Orient est entrée vendredi dans ⁠son quatorzième jour avec l'annonce de nouvelles frappes en Iran et au Liban, alors que le ‌nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

S'exprimant à son tour dans un entretien ​diffusé vendredi sur la chaîne américaine Fox ‌News, Donald Trump a pour sa part déclaré que les États-Unis escorteraient des ⁠navires dans le détroit d'Ormuz si nécessaire, ajoutant qu'il espérait que les opérations militaires menées par les États-Unis se dérouleraient bien et s'engageant à frapper l'Iran "très durement au cours de la semaine prochaine".

"Au-delà de l’énergie, ce qui ⁠préoccupe désormais les économistes, ‌c’est l’impact potentiel sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale, car ce qui transite par ⁠le détroit d’Ormuz ne se limite pas au pétrole : une part importante de la production industrielle mondiale dépend ‌indirectement de ce corridor", estime John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion.

"En ⁠réalité, si cette situation venait à perdurer, une grande partie de l’économie mondiale pourrait ⁠rapidement se retrouver sous pression", ‌selon lui.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un an en janvier, ​tandis que l'économie américaine a ralenti plus qu'initialement prévu ‌au quatrième trimestre, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Les investisseurs attendent désormais les données sur le moral des ménages ​et l'enquête JOLTS pour compléter leur aperçu de la santé de la première économie mondiale.

Aux valeurs, Adobe chute de 8,3%. Le créateur de Photoshop a annoncé la veille le départ de son directeur général, Shantanu ⁠Narayen, après 18 ans à la tête de l'entreprise, suscitant l'inquiétude des investisseurs déjà méfiants face aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle sur le marché des logiciels de conception.

Ulta Beauty perd 8%. Le groupe a publié jeudi une prévision de bénéfice annuel inférieur aux estimations, les hausses de coûts pesant sur ses marges, et a appelé à la prudence quant à l'impact potentiel des conflits mondiaux.

(Rédigé par ​Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)