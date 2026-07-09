Wall Street ouvre en hausse avec le secteur des semi-conducteurs

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les gains dans les nouvelles technologies compensant les pertes liées à la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran dans d'autres secteurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 53,87 points, soit 0,10%, à 52.402,26 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 10,10 points, soit 0,13%, à 7.492,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 53,11 points, soit 0,21%, à 25.923,77 points.

Le retour de l'appétit pour le risque, mené par le secteur des semi-conducteurs, intervient au lendemain d'une forte baisse des actions sur fond de reprise des hostilités au Moyen-Orient.

Les investisseurs semblent toutefois relativiser jeudi le risque d'une aggravation du conflit, malgré le fait que l'armée américaine a procédé dans la nuit à de nouvelles frappes contre l'Iran afin de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn.

Le président américain Donald Trump, qui avait fait comprendre que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, était mort, a souligné par la suite que Téhéran voulait un accord, ravivant l'espoir de négociations qui se poursuivraient en parallèle de la reprise de la guerre.

Cela se traduit jeudi par une stabilité de l'indice de la volatilité autour des 16 points alors qu'il avait touché mercredi un pic de plus d'une semaine, au-dessus des 18 points.

Sur le marché actions, le compartiment technologique profite d'achats à bon compte dans les semi-conducteurs, le moral des investisseurs vis-à-vis des titres liés à l'IA ayant été mis à rude épreuve sur les dernières séances, en raison des interrogations sur le secteur.

La "tech" bénéficie également d'une information selon laquelle la Chine pourrait autoriser ses entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) à accéder de manière limitée aux puces H200 de Nvidia NVDA.O .

"Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu un premier semestre très solide, principalement grâce aux fournisseurs de stockage de données", relève Michael Hewson, analyste marchés chez iFOREX.

"On s'inquiète de leur capacité à continuer de générer les niveaux records de chiffre d'affaires et de bénéfices qu'ils réalisent actuellement, et si l'on ajoute à cela la rupture du cessez-le-feu au Moyen-Orient, on obtient une combinaison explosive", ajoute-t-il.

Le compartiment des semi-conducteurs .SOX et celui des technologies .SPLRCT prennent respectivement 4,55% et 1%, tandis que l'indice ETF iShares Semiconductor SOXX.O avance de 5,01%.

Dans l'actualité des entreprises, Pepsi PEP.O plonge de 5,33% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au deuxième trimestre.

Levi Strauss LEVI.N cède 4,86%, malgré le relèvement par le fabricant de jeans de sa prévision de ventes annuelles.

Meta Platforms META.O chute de 4,16% alors qu'une note interne du groupe consultée par Reuters montre que le géant des réseaux sociaux prévoit de fabriquer une puce d'IA à compter de septembre, dans le cadre de son projet visant à porter sa puissance de calcul totale à 14 gigawatts l'année prochaine.

Côté hausse, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O bondit de 9,90% à la faveur du relèvement de son objectif de cours à 650 dollars par Mizuho, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance d'environ 14% par rapport au dernier cours de clôture.

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(Rédigé par Claude Chendjou)