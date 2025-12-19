Wall Street ouvre en hausse avec le rebond du secteur technologique

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, alors que les valeurs technologiques poursuivent leur rebond après la chute enregistrée en début de semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 118,73 points, soit 0,25%, à 48.070,58 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,34% à 6.797,88 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,49%, soit 112,92 points, à 23.119,28 points.

Les actions américaines ont bondi jeudi, tirées par les gains enregistrés dans le secteur technologique après que les prévisions optimistes du fabricant de puces Micron Technology

MU.O ont ravivé l'optimisme autour des actions liées à l'intelligence artificielle (IA).

Celles-ci avaient subi des pressions ces dernières semaines en raison de valorisations élevées et de préoccupations liées au financement.

Les investisseurs ont également été rassurés par les données indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis ont moins augmenté que prévu en novembre, même si cela s'explique en partie par le "shutdown" qui a retardé la collecte des données jusqu'à la seconde moitié du mois, période durant laquelle les détaillants proposaient des promotions pour les fêtes de fin d'année.

Les économistes s'attendent à une reprise de l'inflation en décembre.

Aux valeurs, Nike NKE.N chute de 10%, après que le géant des vêtements de sport a annoncé une baisse de ses marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif et une baisse de ses ventes en Chine pour le sixième trimestre consécutif.

Nvidia NVDA.O est en revanche dans le vert et avance de 2,20%. L'administration du président américain Donald Trump a lancé une enquête qui pourrait aboutir aux premières livraisons à la Chine des puces IA les plus puissantes de Nvidia, selon cinq sources, tenant ainsi sa promesse d'autoriser ces ventes controversées.

Coty COTY.N progresse de 1,9% après avoir déclaré vendredi avoir vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars (640,15 millions d'euros), tout en conservant ses droits à une part de toute vente future ou du produit d'une introduction en Bourse (IPO).

Oracle ORCL.N avance de 5,3%. Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé jeudi des accords contraignants visant à céder le contrôle des activités américaines de l'application de vidéos courtes à un groupe d'investisseurs, dont Oracle, franchissant ainsi une étape importante pour éviter une interdiction aux États-Unis et mettre fin à des années d'incertitude.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3XP0IW

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)