Les Bourses européennes finissent dans le vert

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine.

Francfort a pris 0,37%, Londres 0,61% et Milan 0,66%. Paris a terminé à l'équilibre (+0,01%).

Euronext CAC40